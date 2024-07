Hvad er tidens mest solgte PC-spil?

PUBG: Battlegrounds er det bedst sælgende PC-spil nogensinde med utrolige 42 millioner solgte kopier i 2024.

4 jul. 2024 kl. 11:14 Af Maria DEL:

PUBG: Battlegrounds er det bedst sælgende PC-spil nogensinde, med en forbløffende salgsrekord på 42 millioner kopier solgt pr. 2024. Dette battle royale fænomen har overgået andre populære spil og viser dets vedvarende appel og den massive følge, det har fået siden udgivelsen ved slutningen af 2017.





PUBGs succes kan tilskrives den stigende popularitet af battle royale-genren, realistiske mekanikker og en dybdegående og engagerende spiloplevelse. PUBG satte rekord for samtidige spillere på Steam (3,2 millioner) og blev hurtigt et kulturelt fænomen, ligesom Fortnite, som er lige så populært og strækker sig ud over PC-platformen. På grund af konkurrencen fra mange andre skydespil som Valorant og Apex Legends, blev PUBG gratis at spille i 2022.





Minecraft er det andet bedst sælgende PC-spil. Udviklet af Mojang Studios (nu ejet af Microsoft), blev spillet officielt udgivet i november 2011 efter en indledende offentlig udgivelse i 2009. Skabt af Markus "Notch" Persson, tilbyder Minecraft et sandbox-miljø, hvor spillerne kan bygge, udforske og overleve i en blokagtig, proceduremæssigt genereret 3D-verden. Minecrafts unikke og fleksible gameplaymekanikker har gjort det muligt at appellere til et bredt publikum, fra små børn til voksne.

Med tiden udvidede Minecraft sig til forskellige platforme, hvilket yderligere øgede salget. Pr. 2024 har Minecraft solgt 33 millioner kopier på PC alene og over 300 millioner enheder på tværs af alle platforme, hvilket gør det til det mest solgte spil nogensinde.

Andre populære PC-spil, der afrunder top 10, inkluderer Terraria, et action-eventyrspil fra 2011 (23 millioner kopier på PC). Spillet kombinerer udforskning, håndværk, byggeri og kamp i en proceduremæssigt genereret 2D-verden.

Diablo III, der blev udgivet i maj 2012, fortsætter Diablo-seriens arv med 20 millioner solgte kopier, og det forbliver en vigtig spiller i ARPG-genren.

Stardew Valley, et farm-life-simulationspil fra 2016, har solgt 19 millioner kopier.

The Sims, Garry's Mod, Rust, Palworld, The Witcher 3, Half-Life 2, World of Warcraft og Euro Truck Simulator 2 har alle solgt godt over 10 millioner kopier.