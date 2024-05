Hypercharge Xbox Release Trailer

Hvis du er Xbox spiller har ledt efter et spil der kombinerer Toy Story og Call of Duty med et godt spark af 80/90'er tegnefilms nostalgi så er der gode nyheder når Hypercharge lander på Xbox.

1 may. 2024 kl. 09:38 Af Kenneth Johansen DEL:

Hypercharge: Unboxed er et CO-OP tredjepersons- og førstepersonsskydespil udviklet af det britiske spilstudie Digital Cybercherries. Det blev udgivet til Microsoft Windows og Nintendo Switch i 2020 og kommer nu også til Xbox.

Spillet foregår i forskellige hjemlige og kommercielle miljøer, herunder soveværelser, garager, badeværelser, haver og legetøjsbutikker, hvor spillere antager rollen som en actionfigur.





Det primære mål er at forsvare et centralt objekt, kendt som Hypercore, mod successive bølger af fjendtlige, animerede legetøj. Hovedmodstanderen i spillet er en karakter ved navn Major Evil, der leder angrebene mod Hypercore. Fortællingen antyder, at fiasko med at forsvare Hypercore ville resultere i, at mennesker glemmer deres barndoms actionfigurer. Spillet introducerer også en karakter, Sgt. Max Ammo, der spiller en betydelig rolle i plottet som lederen af forsvarets bestræbelser.