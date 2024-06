Indiana Jones and the Great Circle trailer

Bethesda har udgivet en 5-minutters in-engine trailer for Indiana Jones and the Great Circle. Spillet vil blive drevet af den nyeste version af id Tech Engine, og denne trailer viser nogle af spillets in-engine cutscenes.

10 jun. 2024 kl. 15:03 Af Kenneth Johansen

Indiana Jones and the Great Circle vil have en blanding af kamp, snigeri, puslespil og skuddueller. Og gæt hvad? Du kan også bruge Indys pisk. Udviklerne hævder, at du kan bruge den til at klatre rundt, distrahere folk eller endda nedlægge skurke.





Indy vil tage på et stort eventyr rundt om i verden. I spillet vil spillere besøge mange spændende steder, som de glemte templer i Sukhothai, pyramiderne i Egypten og endda det sneklædte Himalaya. Bare så du ved det, finder spillet sted i 1937, mellem tiderne for Raiders of the Lost Ark og The Last Crusade.

Indiana Jones and the Great Circle vil hovedsageligt være et førstepersons spil. Dog vil spillet skifte til et tredjepersonsperspektiv under klatring eller cutscenes. Min gætning er, at udviklerne ønskede at undgå sammenligninger mellem dette spil og Tomb Raider eller Uncharted. Derfor besluttede de at gøre det til et førstepersons spil. Og for at være ærlig, var det et klogt træk.

Bethesda vil udgive dette nye Indiana Jones spil på PC senere i år.