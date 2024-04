Kingdom Come: Deliverance 2 officielt annonceret

Warhorse Studios har endelig afsløret at vi kan se frem til en fortsættelse af deres historisk baserede RPG spil. Den rigtigt gode nyhed er at vi kan se frem til spillet allerede i år.

Warhorse Studio har i en længere video vist de første klip fra spillet og givet os en del detaljer om både udviklingen af spillet, deres ambitioner og ikke mindst historien i spillet.

Det middelalderlige RPG er en direkte fortsættelse af spillet fra 2018, der igen følger bonden, der blev til ridder, Henry, ledsaget af sin fornemme ven, Hans, mens de navigerer gennem en borgerkrig i 1400-tallets Bøhmen.





Det første spil var en velkommen afveksling fra prangende, magi-fyldte fantasy-RPG'er. Dets fortælling om riddere og intriger var forankret i middelalderens historie, støttet af en karismatisk protagonist, lange ture gennem det bohmiske landskab og tricky dueller i første person. Mellem dets overholdelse af realistisk fysik og vigtigheden af placering og retningen af dine angreb viste det sig at være udfordrende at mestre, men utroligt reaktivt og, vigtigst af alt, tilfredsstillende, når du ramte et angreb og tog en fjendtlig ridder ned.

Dette førstepersons kampsystem vender tilbage, og ud fra tingene at dømme ser det ud til at være lige så tilfredsstillende brutalt og komplekst som nogensinde. "Vi vil have, at du skal føle sværdet i din hånd," siger Viktor Bocan, design- og kampdirektør. "Vi vil have, at du skal føle dig truet af fjenderne på slagmarken. Vi vil have, at du kæmper for dit liv."





Kingdom Come: Deliverance II vil igen benytte CryEngine, hvilket studiets talsperson Tobias Stolz-Zwilling tilskrev kendskab og etablerede arbejdsgange, og vil indeholde en række omgivelser, herunder frodige skove og andre områder. Spillerne vil blive opfordret til at udforske landskabet, hvilket Warhorse Studios antyder vil være "fredeligt og fuld af hemmeligheder."

Det vil også være farligt, selvfølgelig, og den indledende trailer viser masser af periodekorrekt middelalderkamp. Med det sagt kan spillerne forvente nye missilvåben som armbrøster, som var savnet i det originale spil, samt tidlige skydevåben.

Da Warhorse begyndte arbejdet på det første spil, var det et 11-personers studie, hvilket gjorde det til en imponerende - om end buggy - bedrift. "Nu er det 250 mennesker, der arbejder meget hårdt i årevis," siger Daniel Vávra Creative Director hos Warhorse Studio. "Det, vi laver nu, er det, det skulle have været i begyndelsen, men vi var ikke i stand til at gøre det, fordi vi ikke havde nok ressourcer og erfaring og alt det der. Vi har bevist, at konceptet virker, og nu kan vi tage det til et andet niveau."

Spilverdenen er cirka dobbelt så stor som originalen, delt op i to områder, herunder byen Kuttenberg, som ser markant mere udførlig ud end nogen af de første spils bosættelser. Historiens omfang er også blevet øget, med fem timers klip, der uddyber en fortælling om konger og borgerkrig. Henry kommer til at støde sammen med Sigismund den Røde Ræv, Kongen af Ungarn, så han bliver lidt af en betydelig spiller.

Det bliver også interessant, hvordan efterfølgeren håndterer opgaver. Der var ikke meget hjælp sidste gang, hvor du stort set bare blev peget i en generel retning og efterladt til at finde din egen vej til dine mål, og selvom det af og til kunne være frustrerende, fungerede det ret godt på grund af kortets overkommelige størrelse. Med et meget større område at lege med, håber jeg ikke, at jeg kommer til at bruge timer og timer på at være helt fortabt. Med det sagt er der værre steder at fare vild, Kingdom Come: Deliverance 2's solbelyste skove ser perfekte ud til nogle målløse vandringer.

Vi har endnu ikke fået en specifik udgivelsesdato, men Warhorse siger, at det vil være ude før årets udgang, hvilket er meget tidligere, end mange forventede. Forhåbentlig vil det kunne overholde den tidsplan. Den udvikling og ambition som Warhorse Studios umiddelbart ligger i projektet lover godt for det kommende spil.