Kingdom Come: Deliverance 2 Udgives i 2024

Kingdom Come: Deliverance 2 annonceres med udgivelse i 2024. Spillet lanceres på PC, PS5 og Xbox Series X|S.

18 apr. 2024 kl. 12:22 Af Maria DEL:

Det ser ud til, at IGN har lækket traileren og udgivelsesdatoen for Kingdom Come: Deliverance 2. Ja, Warhorse's nye titel, som officielt vil blive afsløret senere i dag, er faktisk en efterfølger til Kingdom Come: Deliverance. Ikke nok med det, men spillet vil blive udgivet senere på året.

Så først ting først. Titlen på det nye spil vil være Kingdom Come: Deliverance 2. Så et godt gæt er, at det fortsætter Henrys historie. Selvom den lækkede video er af lav kvalitet, ser det ud til at det er Henry, der vises i den.

I teorien vil den fulde trailer til Kingdom Come: Deliverance 2 være længere. Trods alt er den lækkede trailer fra en YouTube Short.

Desværre vides det stadig ikke, om spillet vil bruge CRYENGINE, eller om det har skiftet til Unreal Engine 5. Kingdom Come: Deliverance var et af de bedst udseende spil i 2018. I teorien vil holdet holde fast i CRYENGINE, da de er fortrolige med det. Hvis det er tilfældet, kan Kingdom Come: Deliverance 2 være en af de meget få current-gen titler drevet af Cryteks motor.