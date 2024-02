FromSoftware-chef kommenterer Bloodborne-remake

Mange fans håber på et remake af kæmpehittet Bloodborne fra FromSoftware. Hidetaka Miyazaki fra FromSoftware har dog kommenteret på det og det ser ikke ud til at være lige om hjørnet.

22 feb. 2024 kl. 11:20 Af Maria DEL:

Fans af Bloodborne har længe ventet på et remake af det populære spil. Formanden for FromSoftware, Hidetaka Miyazaki, har endelig kommenteret på de mange ønsker fra fansene. Han har dog ikke bekræftet, om der er en genindspilning undervejs.

Bloodborne har nydt en trofast fanbase, da det er en af de højest vurderede Soulsborne-spil nogensinde. Spillere har i årevis ventet spændt på mere fra franchisen. Spil som Elden Ring har løftet Soulsborne-genren til et nyt niveau, men Bloodborne's narrativ, som er infunderet med Lovecraftian horror-temaer, anses stadig som det bedste af mange. I løbet af årene har fans bedt om en PC-version af Bloodborne, som trods flere rygter, aldrig endte med at blive realiseret.

Med lanceringen af PlayStation 5 håbede fans, at de i det mindste ville få et remake, hvis ikke en efterfølger, men det er endnu ikke sket. For næsten et årti siden blev Bloodborne en definerende PS4-titel. I et interview med Eurogamer udtrykte FromSoftware-præsident Hidetaka Miyazaki sin taknemmelighed overfor de fans, der fortsat er passionerede omkring spillet. Han nævnte, "Det er en titel, vi holder meget af, ligesom vores fans. Det gør mig meget glad at se, at der stadig er så mange mennesker, der er passionerede omkring det."





Men da han blev spurgt om muligheden for et remake, undskyldte han og nægtede at kommentere. Miyazaki delte en oprigtig følelse om det emotionelle forhold til spillet og den indvirkning, det har haft på hans hold. Han nævnte også, at et remake kun er berettiget, hvis der er et stort nok hop i hardware-kraften mellem generationer. "Jeg tror, at ny hardware bestemt er en del af det, der giver disse genindspilninger værdi, ting, du ikke kunne opnå på tidligere generationer af hardware," uddybede han.

Mens Miyazaki ikke specificerede det, henviste han muligvis til Demon's Souls, som fik wet remake til PlayStation 5, efter at være blevet lanceret til PlayStation 3 helt tilbage i 2009. PlayStation 5 opfylder muligvis ikke Miyazaki's kriterier for en genindspilning, både i form af tilgængelighed, da Bloodborne kører ganske godt på PlayStation 5, og i forhold til et hardware-hop, der er lige så betydeligt, som hvad Demon's Souls oplevede.

Dog har det helt sikkert gjort en del fans glade, de ivrige PC-fans af Soulsborne-genren, som har sørget for, at rygterne om en PC-port er forblevet aktuelle i næsten et årti. For nuværende har Miyazaki efterladt en masse tvetydighed omkring franchisens fremtid, og det ser ud til, at FromSoftware's nuværende fokus forbliver på Elden Ring's meget forventede Shadow of the Erdtree DLC.