Krafton køber Hi-Fi Rush-udvikler fra Microsoft

Krafton erhverver spiludvikler Tango Gameworks fra Microsoft Xbox. Den sydkoreanske udgiver overtager det japanske spilstudie og rettighederne til Hi-Fi Rush og The Evil Within

13 aug. 2024 kl. 08:59 Af Maria DEL:

Krafton har erhvervet spiludvikleren Tango Gameworks fra Microsoft Xbox. Det sydkoreanske forlag vil overtage det japanske spilstudios personale og eje rettighederne til Hi-Fi Rush og The Evil Within.

Krafton har offentliggjort en pressemeddelelse, hvor de fortæller, at de vil arbejde sammen med Microsoft og ZeniMax for at håndtere opkøbet. Dette skal sikre fortsat drift hos Tango Gameworks og sikre, at nuværende medarbejdere kan fortsætte med at arbejde på Hi-Fi Rush-IP'en og andre fremtidige projekter. Krafton mener, at opkøbet ikke vil påvirke Tango Gameworks' nuværende spilkatalog, men de har endnu ikke gjort nogen nye annonceringer om spil.

Tango Gameworks er et japansk spilstudio, der blev grundlagt i 2010. Udvikleren udgav horrorspillet The Evil Within i 2014, efterfulgt af The Evil Within 2 i 2017. I 2021 erhvervede Microsoft moderselskabet ZeniMax, og Tango Gameworks blev en del af den amerikanske teknologivirksomheds spildivision: Xbox.

Kort efter, i 2022, udgav Tango Gameworks action-eventyrspillet Ghostwire Tokyo, efterfulgt af Hi-Fi Rush i 2023, et kritikerrost rytme-actionspil. Microsoft besluttede tidligere i år at lukke Tango Gameworks, sammen med flere andre udviklingsstudier, som de havde erhvervet i de foregående år, såsom Arkane Austin og Alpha Dog Studios.