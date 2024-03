Lås op for køretøjer i Helldivers 2

Helldivers 2 er et af de mest populære spil lige nu og der kan nu åbnes op for mere indhold via mods.

4 mar. 2024 kl. 15:25 Af Maria DEL:

Modderen 'MadMax' har udgivet en ny mod til Helldivers 2, der låser op for dets skjulte køretøjer, hvilket betyder, at du kan bruge LAV, RECON og MECH.

Nu for dem, der kun er interesseret i MECH'en, er der en separat mod. Denne anden mod låser de skjulte to MECH-variationer op med automatkanoner og raketter.

Du kan downloade disse mods her og her. Bemærk, at da disse mods låser skjult indhold op, kan de få dig til at blive bandlyst. Så brug dem på eget ansvar. Ud fra hvad vi ved, vil Arrowhead Game Studios snart frigive en opdatering, der vil tillade dig at bruge mechaerne officielt.

Helldivers 2 er en af de mest succesfulde spil fra Q1 2024. Spillet har "Meget positive" anmeldelser på Steam og har formået at sælge godt på PC-platformen.

Arrowhead Studios har hævdet, at 60% af spillets salg kommer fra PC'en. Samlet set har spillet indtil videre solgt næsten 3 millioner kopier.





Mange bruger dette eksempel som grunden til, at Sony vil ændre sin PC-strategi. Ærligt talt forventer jeg dog ikke, at Sonys first-party singleplayer-spil kommer ud til PC samtidig med deres PS5-versioner. Helldivers 2 er en GaaS (Games as a Service) titel, hvilket gav perfekt mening at udgive det samtidig på PC og PS5.

For dem der undrer sig, har Arrowhead Game Studios ikke planer om at implementere support til DLSS eller FSR. I hvert fald for nu fokuserer udviklerne på at levere nyt indhold til deres spillere.