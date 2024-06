Lara Croft kommer til Dead by Daylight i juli.

Deltag i overlevelseskampen med Lara Croft i Dead by Daylight fra juli, eller prøv det nu i en offentlig testversion på Steam. Vær forberedt på en udfordring uden hendes ikoniske våben!

27 jun. 2024 kl. 09:29 Af Maria DEL:

Den asymmetriske horrorspil, Dead By Daylight, har haft en lang række højt profilerede crossovers gennem årene - Alan Wake, Nicolas Cage, Ellen Ripley, Vecna, listen fortsætter - og det seneste medlem af lineuppen er ingen undtagelse. Lara Croft, den originale gravrøver, kommer til spillet i juli og kan allerede spilles via et offentlig test build på Steam.

Desværre for Lara, træder hun ikke ind iTågen med de redskaber, der sandsynligvis ville være mest nyttige i en sådan situation, nemlig hendes pistoler og bue. Den gode nyhed er, at efter år med at komme ud af vanskelige situationer, er hun alligevel ret god til at håndtere en sv ær situation.

Denne erfaring vil være nyttig under hendes rejse gennem Tågen: Laras unikke evner gør det muligt for hende at springe hurtigere, reparere generatorer hurtigere og være stille i øjeblikke, hvor de fleste overlevende ville skrige, hvilket alarmerer hvilken som helst psykisk morder, der tilfældigvis er i nærheden og på jagt.

"I Laras tilfælde føltes det passende at byde velkommen til en legendarisk karakter, der personificerer overlevelsesinstinktets ånd," forklarer den officielle Tomb Raider-website. "Hendes egne erfaringer er blevet plaget af brutale konfrontationer, der driver hende til randen og tilbage. "En dans med døden efter den anden, har Lara holdt ud med urokkelig beslutsomhed. Fra kampen mod Stormguards på den forbandede ø Yamatai til at udholde Baba Yagas mareridtshaller i den onde dal viser Lara Croft, at hun møder hver udfordring med en overleverdeterminations."

Lara vil blive tilgængelig i Dead by Daylight den 16. juli, men du kan træde i hendes fodspor nu i det offentlige test build, der i øjeblikket er i gang på Steam. Testen kører indtil den 1. juli, og som altid vil fremskridt ikke blive overført til det rigtige spil, men spillere vil få en bunke in-game valuta, så de lettere kan lege rundt med outfits og karakterer.

Testopdateringen indeholder en række andre ændringer og tilføjelser til spillet, herunder en ny "disconnect bot", der vil dukke op, hvis en spiller logger af under indlæsning og dermed muliggøre, at spil, der ville være blevet aflyst på grund af for få spillere, kan fortsætte. De fulde patchnoter kan findes på Steam.