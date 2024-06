Last of Us Part 2 angiveligt PC-klar

Det ser ud til, at The Last of Us Part 2 bliver et af de næste Sony-spil, der finder vej til PC. Ifølge en pålidelig lækker er udviklingen af PC-udgaven allerede fuldført.

6 jun. 2024 kl. 09:42 Af Maria DEL:

Det ser ud til, at The Last of Us Part 2 vil være en af de næste Sony-spil, der kommer til PC. Ifølge den pålidelige lækker Billbil-kun fra Dealabs er udviklingen af en PC-version af Naughty Dogs efterfølger afsluttet. Faktisk var arbejdet på denne port angiveligt afsluttet i november sidste år.





Billbil-kun spekulerede i, at Naughty Dog bevidst undlod at annoncere denne PC-port for nu, for at kunne binde udgivelsen sammen med den anden sæson af HBOs The Last of Us TV-adaptation. Showets næste sæson forventes at blive vist engang i 2025, og selvom det ikke vil dække hele det andet spil, vil det sandsynligvis øge salget af en samtidig udgivelse, hvilket gør dette til en rimelig antagelse.

Naughty Dog har allerede udgivet sin første del af The Last of Us på PC, pakket sammen med sin Left Behind DLC. Samtidig udgav de en remastered og native PlayStation 5-version af The Last of Us Part 2 tidligere i år. Denne Remastered-udgivelse kom med nogle ekstra funktioner, såsom den helt nye roguelike overlevelsestilstand "No Return" og spilbare "Lost Levels".

Det ville ikke være overraskende at se The Last of Us Part 2 komme til PC. Sony har gradvist udgivet sine engang konsol-eksklusive spil på Steam i flere år, og andre PlayStation-titler som f.eks. "God of War" fra 2018 og "Horizon Zero Dawn" har begge set deres efterfølgere tilføjet til platformen, hvor "God of War Ragnarök" er sat til at ankomme i september.





Måske er The Last of Us Part 2's PC-udgivelse en af de "flere singleplayer-projekter", som studiechef Neil Druckmann talte om tidligere på ugen. På dette tidspunkt erklærede han også, at Naughty Dog "ikke vil være The Last of Us-studiet for evigt".

I slutningen af sidste måned gav PlayStation's Hermen Hulst mere indsigt i selskabets strategi for at bringe dets spil til PC. Mens executive udtalte, at live-service-spil vil blive udgivet på PC samtidig med konsoludgivelsen, er teamet mere "strategisk" med, hvornår de bringer deres singleplayer og fortælle-drevne titler til en ekstra platform.