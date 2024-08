Lav din egen Black Myth: Wukong benchmarks

Black Myth: Wukong er et af de mest ventede spil i 2024. Drevet af Unreal Engine 5, lover dette spil at være ret krævende på de højeste indstillinger. Overraskende nok har Game Science udgivet et PC-benchmarkværktøj, som du kan downloade fra Steam.

13 aug. 2024 kl. 18:32 Af Kenneth Johansen DEL:

Game Science har arbejdet hårdt for at sikre, at benchmark-resultaterne giver et godt billede af, hvordan spillet faktisk vil køre. Dog kan testresultaterne variere, da spil kan være komplekse og opføre sig forskelligt, så de viser måske ikke præcis, hvordan spillet føles, når du spiller det.

Det er lækkert at se en udgiver der laver den her slags PC-benchmarkværktøjer. Tilbage i 90'erne og 00'erne fik vi dem ofte til mange triple-A spil. Man kunne håbe at flere udviklere i fremtiden valgte at følge trop.

Du kan downloade PC-benchmarkværktøjet til Black Myth: Wukong via dette link.

Der er ingen tvivl om at Black Myth_ Wikong kan være et krævende spil. Vi har endnu ikke prøvet det nye benchmark værktøj selv. Hvis I er nysgerrige kan I dog se nogen resultater her fra Compusemble.





Compusemble brugte en AMD Ryzen 7 7700X med 32GB RAM og et NVIDIA GeForce RTX 4090. Ved 4K med DLAA kørte spillet med et gennemsnit på 22fps og et minimum på 19fps. For at opnå billedhastigheder over 60fps måtte Compusemble bruge DLSS på 25%.

Den gode nyhed her er, at Black Myth: Wukong også vil understøtte DLSS 3 Frame Generation. Takket være det var NVIDIA RTX 4090 i stand til at køre spillet med 60fps ved brug af DLSS på 75%. Der var dog nogle fald under 60fps i visse scener. For den optimale oplevelse vil RTX 4090-ejere skulle bruge DLSS 3 på 50% med Frame Generation, hvis de vil spille på de højeste indstillinger. Med denne kombination får du et gennemsnit på 90fps.

Game Science vil udgive Black Myth: Wukong den 20. august. Nogle medier har allerede modtaget deres anmeldelseskoder, og anmeldelsesembargoen vil blive løftet den 16. august.