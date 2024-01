Logitech G Adaptive Gaming Kit

Hvis du eller nogen du kender er gamer med fysiske udfordringer af den ene eller anden art er der heldigvis løsninger på nogen af de udfordringer. Logitech er nu med deres Logitech G Adaptive Gaming Kit officiel PlayStation partner.

16 jan. 2024 kl. 09:40 Af Kenneth Johansen DEL:

Logitech G Adaptive Gaming Kit til Access controller er et officielt tilbehørssæt, designet til at imødekomme gamere, som har et øget behov for fleksibilitet og tilgængelighed, ved at tilføje robuste knapper og udløsere med høj ydeevne.

"Vi er stolte af at samarbejde med Sony om at levere Adaptive Gaming Kit til Playstation fans," udtaler Ujesh Desai, general manager hos Logitech G. "Det nye kit vil give endnu flere tilpasningsmuligheder til gamere med handicap, som ser frem til udgivelsen af Access controller til PS5."

Med Logitech G Adaptive Gaming Kit til Access controller kan gamere skræddersy deres spil med en række kontrolmuligheder, som ubesværet kan tilpasses forskellige situationer og konfigurationer.

“Access controlleren er designet som en ’ud af boksen’ løsning til mange spillere med handicap, men vi er selvfølgelig klar over, at der eksisterer et bredt spektrum af behov inden for disse fællesskaber,’’ udtaler Hideaki Nishino, Senior Vice President af Platform Experience hos Sony Interactive Entertainment. ’’Vi sætter stor pris på Logitech G’s kollaboration i forbindelse med udviklingen af det officielle tilbehørssæt, som giver spillere endnu større fleksibilitet og afspejler vores dedikation til at tilbyde så mange konfigurationsmuligheder som muligt.’’





Det inkluderende sæt indeholder et bredt udvalg af knapper og udløsere, som alle er udstyret med gaming-grade komponenter, som sikrer en optimal ydeevne og holdbarhed.

Logitech G Adaptive Gaming Kit til Access controller inkluderer også to små og to store knapper, der har gaming-grade mekaniske brydere. Derudover er der to lette trykknapper, to variable udløserkontrollere, tilpasningsdygtige og faste gamingmåtter med et krog- og løkkesystem, brugerdefinerede PS5-controllermærkater og velcro-bånd for at maksimere monteringsmulighederne.

Logitech G Adaptive Gaming Kit til Access controller forventes at være tilgængelig i løbet af januar 2024 på LogitechG.com samt hos udvalgte forhandlere til en vejledende pris på 599 DKK. For at kunne benytte Logitech G Adaptive Gaming Kit, er det nødvendigt både at have PS5 console samt Access controller, som blev tilgængelig globalt den 6. december 2023.