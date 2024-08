Mafia: The Old Country annonceret

2K Games og Hangar 13 har annonceret, at den næste del af Mafia-serien vil hedde Mafia: The Old Country. Med andre ord er Mafia 4 nu Mafia: The Old Country. For at fejre denne annoncering har holdene delt en teasertrailer, som du kan finde her.

21 aug. 2024 kl. 07:25 Af Maria DEL:

I Mafia: The Old Country vil spillerne opdage, hvordan organiseret kriminalitet begyndte. Spillet vil forsøge at fortælle en hård og intens historie, der er sat i den voldelige verden i 1900-tallets Sicilien.





Spillerne vil kæmpe for at overleve i denne farlige og barske tid. Som udviklerne har bemærket, vil spillet byde på autentisk realisme og rig storytelling – elementer, som Mafia-serien er kendt for.

2K Games og Hangar 13 har ikke afsløret yderligere detaljer om spillet. Dog lovede de at dele mere information i december 2024. Dette betyder, at vi måske får en gameplay-trailer ved TGA 2024.

Traileren indeholder in-engine-optagelser. Da vi tidligere har set flere in-engine-trailere for spil, der så bedre ud end de endelige produkter, foreslår jeg at tage det med et gran salt. Alligevel kan det give en idé om, hvad udviklerne sigter efter at skabe.