Marvel's Spider-Man 2 opdateres til marts

Insomniac Games afslører nye funktioner til Marvel's Spider-Man 2! Ny Game Plus-tilstand, nye kostumer og mere kommer den 7. marts 2024.

8 feb. 2024 kl. 16:30 Af Maria DEL:

Insomniac Games, udviklerne bag det populære action-eventyrspil Marvel's Spider-Man 2, har for nylig givet fans et kig på en række nye funktioner, der snart kommer til spillet. Studioet har afsløret, at spillet får sin længe ventede New Game Plus-tilstand den 7. marts 2024. Denne nyhed blev bekræftet på Twitter / X, hvor Insomniac teasede nogle af de "stærkt efterspurgte" funktioner, som spillere kan se frem til, herunder New Game Plus, nye indsamlelige dragter og meget mere.





Indtil videre har studioet holdt kortene tæt til kroppen om, hvad spillerne ellers kan forvente. Det er dog blevet lovet, at en fuld liste over de kommende funktioner vil blive afsløret tættere på lanceringen af den nye spilopdatering. Når det kommer til New Game Plus, er denne funktion stadig omgærdet af mysterier. Generelt tillader disse spiltilstande spillere at genopleve et spil med visse færdigheder, evner eller genstande allerede låst op - men i tilfældet Spider-Man 2, kan dette gøre spillet for let i de tidlige faser.

En anden interessant detalje er, at Insomniac tilsyneladende har arbejdet på denne tilstand siden spillets lancering i oktober 2023. Dette antyder, at der måske er mere på spil end blot en simpel genafspilning for de ivrige spillere. Studioet har endnu ikke delt detaljer om tilstanden og dens ledsagende opdatering, men det kunne være mere til disse planer end hvad øjet umiddelbart ser.

En New Game Plus-tilstand, der introducerer nyt historieindhold eller teasere, er ikke uden for mulighedernes rækkevidde for dette spil - og meget nyligt beviste udvikleren Remedy Entertainment, hvor effektivt tilstanden kan fungere for videospilnarrativer, med Alan Wake 2. Indtil videre har alt, hvad Insomniac har talt om for sin nyeste spilopdatering, været muligheden for at bytte Venom-snorfarver, muligheden for at ændre tidspunktet på dagen, og en række tilgængelighedsjusteringer.