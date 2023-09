Meget nyt på vej til Cyberpunk 2077

Fans af Cyberpunk 2077 kan snart se frem til en masse nyt indhold når udvidelsen Phantom Liberty lander. Der er dog også masser af andet nyt med end bare den nye historie.

23 aug. 2023 kl. 12:00 Af Kenneth Johansen DEL:

Den nye udvidelse til Cyberpunk 2077 lander den 26. september. Hovedattraktionen er den nye kampagne historie, som kommer til at udvide historien yderligere, og giver Night City et helt nyt stort område kaldet Dogtown.

Oven i det kommer der også en ny karakter, spillet af ingen andre end Idris Elba. Så der er lagt i ovnen til et brag af en udvidelse til spillet. Der er dog også en lang række andre tilføjelser, forbedringer og opdateringer med, når Phantom Liberty lander.

En stort del af opdateringerne er til kerne systemerne i Cyberpunk 2077. Det betyder, at de også vil være en del af det almindelige spil, når man færdes rundt i resten af Night City uden for Dogtown, eller måske hvis man vælger at starte et helt nyt spil fra bunden.

Opdateringerne til kerne systemerne er blandt andet opdateret Skill Tree, forbedret AI til politiet i Night City, masser af nye våben og forbedret kamp fra køretøjer. Der er også et nyt opdateret Cyberware system, sammen med et nyt perk system, der giver spilleren nye muligheder som at afværge kugler i luften, dashe i luften og et væld af nye formodentligt meget drabelige finishing moves.

Alle de nye opdateringer til spillet kommer i den store Uodate 2.0, som lanceres på samme tid som Phantom Liberty, men som alle spillere heldigvis får adgang til, uanset om de køber udvidelsen eller ej.