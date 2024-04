Microsoft afslører 'Xbox Game Pass' april-udvalg

Få en smagsprøve på nye spil til Xbox Game Pass i april! Skyggen af Tomb Raider og Superhot er de mest spændende tilføjelser. Oplev mere action den 16. april!

3 apr. 2024 kl. 07:28 Af Maria DEL:

Microsoft har offentliggjort listen over titler, der vil være tilgængelige for Xbox Game Pass, PC Game Pass og Xbox Cloud Gaming i april. Udover at se frem til nye udgivelser, er spillere også ved at forberede sig på at miste nogle af deres yndlingsspil fra Game Pass-samlingen.

Shadow of the Tomb Raider Definitive Edition og Superhot: Mind Control Delete skiller sig ud som de to mest spændende tilføjelser for april blandt de længe ventede udgivelser.

Selvom Superhot i øjeblikket er tilgængelig, vil Shadow of the Tomb Raider være tilgængelig for spillere på cloud-, konsol- og PC-platforme fra den 11. april.

Nye titler vil blive tilføjet månedligt for Xbox Game Pass-kundernes fornøjelse. Bemærkelsesværdigt har Microsoft planer om at frigive flere titler den 16. april, hvilket øger spændingen blandt gamere.

Her er Xbox Game Pass April-lineup'et opdelt:

Superhot: Mind Control Delete (Cloud, Konsol og PC) - Tilgængelig Nu

LEGO 2K Drive (Cloud Console) – 3. April

Lil Gator Game (Cloud, Console, PC) – 4. April

EA Sports PGA Tour (Cloud, PC, Xbox Series X/S) via EA Play – 4. April

Kona (Cloud Console) – 9. April

Botany Manor (Cloud, PC, Xbox Series X|S) – 9. April

Shadow of the Tomb Raider Definitive Edition (Cloud, Console, PC) – 11. April

Harold Halibut (Cloud, PC, Xbox Series X|S) – 16. April





Der er dog også titler som vi må sige farvel til på Xbox Game Pass i april:

Amnesia Collection (Cloud, Console, PC)

Amnesia: Rebirth (Cloud, Console, PC)

Back 4 Blood (Cloud, Console, PC)

Phantom Abyss (Cloud, Console, PC)

Destroy All Humans (Cloud, Console, PC)

Soma (Cloud, Console, PC)