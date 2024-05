Nintendo Switch 2: Størrelse, RAM og lageropgradering afsløret

Nye detaljer om Switch 2's hardwarekomponenter er afsløret fra Nintendos forsendelses- og toldoptegnelser, hvilket indikerer en alvorlig spec-opgradering. Forventes med 12 GB RAM, 256 GB lagerplads og mikrofon!

14 may. 2024 kl. 06:00 Af Maria DEL:

Detaljerne om Switch 2's hardwarekomponenter er blevet afsløret i Nintendo's forsendelses- og toldoptegnelser, hvilket tyder på en betydelig opgradering af specifikationerne. Den nye enhed forventes at få 12 GB RAM med 7.500 MT/s og 256 GB lagerplads, samt en mikrofon.

Størrelsen uden Joy-Cons vil angiveligt være 206 x 115 x 14 mm. Tekniske lækager fra interne kilder eller forhastede uploads er hverken ualmindelige eller uønskede. Men dem der lejlighedsvis kommer fra målrettede og måske lidt for nysgerrige personer uden for virksomhederne, som den seneste om den kommende Nintendo Switch 2, kan næsten måle sig med professionel spionage.

Brugere på spilforummet Famiboards har gravet gennem forsendelses- og toldoptegnelser mellem Nintendo og dets leverandører, og formået at afsløre detaljer om nøglehardwarekomponenter, der bør give en idé om specifikationerne for den endnu ikke udgivne håndholdte konsol.

Det ser ud til, at Switch 2, hvis den da ender med at hedde det, vil have en betydelig opgradering i forhold til dens forgænger. Med 12 GB RAM og 256 GB lagerplads vil den nye enhed være i stand til at køre betydeligt mere krævende spil og applikationer end den første Switch som kun har fire GB RAM.

Desuden vil tilstedeværelsen af en mikrofon give brugerne mulighed for at nyde nye features som talechat og stemmestyrede kommandoer. Switch 2 forventes at være lidt mindre end den oprindelige Switch, med en størrelse på 206 x 115 x 14 mm uden Joy-Cons. Dette betyder, at den vil være endnu mere bærbar og nem at tage med på farten.

Mens vi venter på en officiel meddelelse fra Nintendo, vil vi fortsætte med at holde øje med enhver yderligere lækage eller nyhed om den længe ventede Switch 2.