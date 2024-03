No Rest For The Wicked Gameplay Preview

Hvis du er nysgerrig på det kommende No Rest For The Wicked, så er det værd at se med. Eurogamer har delt en video, der viser de første 90 minutters i spillet.

11 mar. 2024 kl. 10:44 Af Maria DEL:

Eurogamer har delt en video, der viser 90 minutters gameplay optagelser fra det kommende action RPG, No Rest for the Wicked. Deres video giver et godt indtryk af spillet og de lidt specielle mekanikker i kampsystemet der adskiller det fra mange andre ARPG spil som fx Diablo.

I No Rest for the Wicked vil kampene være bevidste og taktiske med en Helath og en stamina bjælke. Dette er en dejlig overraskelse, da No Rest for the Wicked ikke vil føles som "endnu en" Diablo eller Path of Exile klon. No Rest for the Wicked vil også have bosskampe og et bredt udvalg af våben. Hvert unikt våben vil have forskellige statistikker og fortryllelser for at adskille dem. Derudover vil hvert våben have forskellige runer, der låser op for komboer.





Spillet vil også have noget inspireret af The Legend of Zelda: Breath of the Wild. For at være mere præcis vil spillerne kunne lave mad for at helbrede sig selv.

En anden stor forskel mellem dette spil og de fleste andre action RPG'er er fraværet af mana. I stedet vil spillet have en Fokus-meter, der øges, når du klarer dig bedre i kamp. Hver klasse vil også bruge Fokus til deres specielle evner.

Det er også værd at bemærke, at spillet vil understøtte både solo- og co-op tilstande (med op til fire spillere). På dette tidspunkt er dette typisk for alle action RPG'er.

Moon Studios vil lancere No Rest for the Wicked på Steam Early Access den 18. april.