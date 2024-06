Få hjælp af Nvidias nye in-game chatbot

Snart har alle med et Nvidia grafikkort adgang til en chatbot direkte fra ethvert spil. 'Project Game Assist' kan gøre optimering af spilgrafik lettere og tilbyde spiltips.

6 jun. 2024 kl. 06:05 Af Maria DEL:

Snart vil alle med et Nvidia-grafikkort have adgang til en chatbot, som de kan bruge fra ethvert spil. "Project Game Assist" har muligheden for at lette den besværlige opgave med at optimere dine in-game grafikindstillinger. På samme tid kan chatboten muligvis tage en bid af arbejdet fra de personer, der tager sig tid til at skrive vejledninger og tips til dine foretrukne spil.

Navnet til det nye AI-program stammer fra en aprilsnar, som Nvidia lavede for syv år siden. Den handlede om en falsk G-Assist dongle, der faktisk ville spille spillene for dig. Denne nye, virkelige version fra virksomheden (der er blevet rig på AI) er en anden type AI. I stedet for at skyde dine in-game fjender som den værste slags aimbot, vil den optimere din PC's grafikindstillinger uden at søge i hvert spils rodede optionsmenuer.

Hvad angår at spille spillet for dig, har chatboten også evnen til at tilbyde råd om den nyeste metaverse eller Crafting-guides, hvis du virkelig ikke vil bøvle med at eksperimentere med spillets systemer. Man så først antydninger af virksomhedens planer om en chatbot i år på CES. Dengang var det ikke mere end en ChatGPT-klon, der angiveligt kunne fungere on-device for de gamere med en af de nyere GPU'er. Det var også der, hvor Nvidia, sammen med tech-startuppen Convai, viste AI NPCs, som angiveligt kunne reagere på brugere i realtid.





G-Assist burde være i stand til at se på de detaljerede specifikationer, der er optaget af Nvidias hardware, og fortælle dig, hvordan du kan maksimere din in-game ydeevne. I en video tilbød GPU-producenten et par anvendelsesområder, herunder at spørge AI'en, hvordan man bedst kan optimere deres indstillinger for at få mest muligt ud af deres spilmonitor, grafikkort eller CPU.

I et andet eksempel kunne AI'en generere en graf for en spillers PC-forsinkelse, når de spiller i Cyberpunk 2077. AI'en kan også ændre dine indstillinger for dig, uden at spilleren behøver at rode rundt i menuerne.

I et eksempel viste Nvidia, hvordan AI'en kunne optimere strømforbruget ved at arbejde for at begrænse et spil til maksimalt 60 FPS. GPU-producenten hævdede, at AI'en sikkert kunne overclocke en spillers GPU uden at de nødvendigvis behøver at vide noget om systemforsinkelse eller strømubalancer.

AI, der har adgang til dine PC-indstillinger, vil være en gevinst for enhver, der har svært ved at få det maksimale ud af deres computer. På den anden side vil G-Assist også tilbyde dig in-game-rådgivning. For eksempel kan du bede AI'en om det bedste tidlige spilvåben at lave i Ark: Survival. AI'en vil også have evnen til at læse, hvad der sker på din skærm. Så AI'en kan tilbyde dig forslag, hvis du ikke gider finde ud af, hvor du skal placere det næste skill point til din street samurai-build i Cyberpunk 2077.