Ny Avowed In-game story trailer

Microsoft har udgivet en in-engine story trailer til Obsidians kommende førstepersons-RPG, Avowed. Avowed vil blive udgivet på PC i 2024 og vil være drevet af Unreal Engine 5.

10 jun. 2024 kl. 14:59 Af Kenneth Johansen DEL:

Avowed vil være et fuldt open-world spil. Ifølge udviklerne vil spillets kort være "tættere" og "mere kontrasteret" end det i Skyrim. Derudover vil spillet have realtidsvejr og et meget avanceret værktøj til karakteroprettelse.

Desuden vil Avowed have stor fokus på verdens reaktivitet. Ikke kun det, men det vil også have avanceret belysning samt next-gen AI-systemer og fysik.





Det, der også er fantastisk, i hvert fald for PC-gamere, er, at spillet vil understøtte mods. Om PC moddere vil omfavne det, vil tiden vise. Der er ingen tvivl om, at der er meget potentiale her. Eller i det mindste tror vi det.

Obsidian viste et dybdegående kig på Avoweds gameplay under Xbox Developer Direct-eventet i januar. Yderligere detaljer, der kom frem efter denne gameplay-gennemgang, inkluderer bekræftelse af, at Avowed vil være tro mod tidligere Obsidian-projekter og inkludere flere slutninger, hvilket opmuntrer til genafspilning, samt bekræftelse af, at det ikke vil være muligt at have romantiske forhold med dine ledsagere.

Avowed er et førstepersons rollespil af skaberne af Outer Worlds og Fallout New Vegas, og Obsidian-ejeren Microsoft udgiver det. Det foregår i samme univers som et af Obsidians andre spil, Pillars of Eternity, og som en titel fra Xbox Games Studio lanceres det dag ét på abonnementsservicen Game Pass.

Selvom der ikke kom nogen fast udgivelsesdato fra dagens fremvisning, er der rygter om, at Avowed muligvis sigter efter en udgivelsesdato i november 2024.

Nyd videoen og hold øje med flere opdateringer!