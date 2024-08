Ny Dragon Age: The Veilguard video

EA og BioWare har udgivet en ny video, der giver os et indblik i spillets avancerede kampsystem. Eller i det mindste er det, hvad udviklerne hævder. Heldigvis indeholder videoen ingen spoilers.

26 aug. 2024 kl. 11:20 Af Maria DEL:

For at gå i flere detaljer, vil videoen lære dig, hvordan du forbereder dig til kamp, grundlæggende kampteknikker, crowd control, kombinationsangreb og mere.

Den gode nyhed her er, at du vil kunne udstede kommandoer til dine ledsagere. Du vil også kunne sætte tiden på pause, så du kan vælge dine evner. Så det er i det mindste gode nyheder.

For at være ærlig får denne kampvideo spillet til at se godt ud. Jeg ved ikke, om historien vil være god, men kampsystemet ser ud til at være fremragende. Eller i det mindste er det den fornemmelse, jeg fik fra videoen.





I det nye Dragon Age-spil træder spillerne ind i Thedas' verden, et levende land med rå vildmarker, forræderiske labyrinter og glitrende byer gennemsyret af brutal kamp og hemmelig magi. Nu balancerer verdens skæbne på en knivsæg.

Spillere vil skabe et modigt fællesskab for at udfordre den truende storm. Venskab, drama og romantik vil blomstre, når du samler bemærkelsesværdige individer til et ekstraordinært hold. Bliv lederen og tænd håbets lys i deres mørkeste øjeblikke.

EA vil udgive Dragon Age: The Veilguard den 31. oktober. Som vi allerede har rapporteret, vil spillet understøtte Ray Tracing på PC. Mere præcist vil der være understøttelse af ray-traced refleksioner og ray-traced skygger. Derudover vil der være understøttelse af NVIDIA's DLSS 3 (dog ser det ud til, at spillet ikke vil understøtte AMD FSR 3.0 FG).

Dragon Age: The Veilguard vil ikke kræve en EA-konto. Vi vidste allerede, at det ikke ville kræve EA App'en, men det er også godt at vide, at du ikke behøver at oprette en EA-konto for at spille det. Det vil være helt valgfrit at linke din Steam-konto til din EA-konto. Og, så vidt vi ved, vil det måske ikke engang have Denuvo.