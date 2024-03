Ny Dragons Dogma II trailer

Capcom har udgivet en ny 7-minutters spiloversigtstrailer for Dragon's Dogma 2, der bliver fortalt af Ian McShane. Denne trailer indeholder udelukkende in-game optagelser, så sørg for at se den.

15 mar. 2024 kl. 08:44 Af Kenneth Johansen DEL:

Dragon's Dogma 2 er et singleplayer, narrativt drevet action RPG. I dette spil får du mulighed for at træffe en masse valg, som hvordan din karakter ser ud, deres job, hvem der slutter sig til dit hold, og hvordan du håndterer forskellige dele af spillet.

Spillet bruger RE Engine og lover at have god fysik og intelligente fjender. Og da RE Engine er en virkelig effektiv motor, kan vi antage, at det vil køre problemfrit på en bred vifte af pc'er.





I november 2023 delte Capcom spillets officielle pc-krav. Disse pc-specifikationer virkede lidt høje, hvilket måske kan forklare, hvorfor konsolversionerne kører ved 30 fps. Til gaming ved 2160i/30fps anbefalede Capcom en Intel Core i7-10700 eller AMD Ryzen 5 3600X med 16 GB RAM og et NVIDIA GeForce RTX 2080 eller AMD Radeon RX 6700. Disse krav var desuden for den ikke-RT-version af spillet.

Det er også værd at bemærke, at Dragon's Dogma 2 kun vil køre med 60 fps på pc. Mens konsolversionen vil have ulåste billedrater, vil de næppe kunne nå 30 fps. Så for den bedste spiloplevelse bliver spillere nødt til at spille det på pc.





Ved lanceringen vil Dragon's Dogma 2 også understøtte Ray Tracing og DLSS 3 Frame Generation. Så takket være DLSS 3 vil pc-spillere kunne forbedre ydeevnen yderligere. Der er dog stadig ingen ord om, hvorvidt spillet vil understøtte AMD FSR 3.0.

Capcom vil frigive Dragon's Dogma 2 den 22. marts.