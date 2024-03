Se ny smuk Empire of the Ants trailer

Hvis du er fan af strategispil, men er frisk på at prøve en ny vinkel på genren, så kan Empire of the Ants være et godt bud. Se den nye trailer!

14 mar. 2024 kl. 11:22 Af Maria DEL:

IGN har delt en ny in-engine trailer for Empire of the Ants, der er drevet af Unreal Engine 5, og som ser ud til at have utrolige visuelle effekter. Udviklet af Tower Five, lover Empire of the Ants at tilbyde forbløffende grafik, der vil imponere spillerne.

I Empire of the Ants vil du strategisere dig vej til at herske over verden. Det handler om at træffe smarte valg for at holde din koloni i live. Du vil udforske, kæmpe og endda danne alliance med andre kryb for at trives og blive det ultimative myreimperium.





Spillet sigter mod at tilbyde en real-time strategisk oplevelse, der er tæt inspireret af bogserien. Spillere vil dykke ned i en mikroskopisk verden og bruge deres strategiske evner til at hjælpe deres koloni med at trives.

Empire of the Ants vil have en fotorealistisk skov, hvor spillerne vil møde og interagere med andre myrer og skovbeboere. Spillet vil også have dag- og nattmiljøer. Udviklerne hævdede, at der vil være dag, nat, morgen og skumringstider. Vi kan også antage, at spillet vil udnytte Lumen.

Denne trailer ser fantastisk ud. Tower Five er et lille team, så det er ret imponerende, hvad de har formået at skabe med UE5. Så, masser af ros til dem for at vise et af de bedste eksempler på, hvad UE5 kan levere.

Ud fra hvad vi ved, planlægger Microids at udgive dette spil i 2024. Vi har dog ikke nogen specifik ETA for hvornår det vil blive udgivet. Derudover har udgiveren ikke delt spillets PC-systemkrav. Så, vi ser sandsynligvis på en udgivelsesdato i Q3 eller Q4 2024.