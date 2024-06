Ny Fabel trailer og lidt om udgivelsesdatoen

Microsoft har vist sin Fable-genstart igen, denne gang med en ny trailer under Xbox Showcase-begivenheden.

10 jun. 2024 kl. 16:43 Af Maria DEL:

Sammen med et nyt kig på Playground Games' kommende genstart af Fable-franchisen, lærte vi også, at fans ikke behøver at vente for længe med at spille det, da Fable er sat til at udkomme engang næste år. "Hvad betyder det at være en helt? Ja, i eventyrlandet Albion er det helt op til dig," står der i Fables produktbeskrivelse. "Med en mørk trussel, der lurer, og i en verden hvor dit ry går forud for dig, vil dine valg ændre Albion for evigt."





Playgrounds genoplivning af den meget elskede fantasy-rollespilsserie blev annonceret i 2020 som en "ny begyndelse." Xbox Game Showcase i 2023 gav os derefter en bedre idé om, hvad vi kan forvente, med en afsløring præsenteret af The IT Crowd's Richard Ayoade.

Denne genstart er det første hovedspil i Fable-serien siden Fable 3 fra 2010 og en af Xbox Game Studios' største kommende titler. Tjek alt, hvad der blev annonceret på Xbox Games Showcase, for at få mere at vide om, hvad Microsoft har på vej resten af 2024 og fremover.