Ny information om Dragon Age: The Veilguard

BioWare har bekræftet, at de vil afsløre udgivelsesdatoen for Dragon Age: The Veilguard på et tidspunkt i august.

1 aug. 2024 kl. 11:35 Af Maria DEL:

En sandsynlig mulighed er Gamescom Opening Night Live, der er vært for Geoff Keighley og går live tirsdag den 20. august kl. 20:00 CET på alle større streamingplatforme og forventes at vare to timer. Det ville bestemt være et interessant valg, da spillet i sig selv ikke er planlagt til at blive vist på den tyske messe, heller ikke for pressen.





I blogindlægget delte BioWare også nogle højdepunkter fra deres nylige tur til San Diego for 2024's Comic-Con. Der præsenterede udviklerne Dragon Age: The Veilguard stemmebesætningen for spillerkarakteren (der vil være to valg for mænd og to for kvinder, så spillerne kan vælge mellem britiske og amerikanske accenter) og de syv ledsagere.

Performance Director Ashley Barlow sagde:

"Jeg føler, at man kan forelske sig i en hvilken som helst af dem. Alle, der har rørt ved dette projekt, har lagt en del af deres hjerte i det og i alle de forskellige karakterer, du kan krydse veje med. For mig, i historien om ledsagerne, føltes det nogle gange, som om jeg så en scene ud af mit eget liv. Det er en kraftfuld følelse at have noget eller nogen at relatere til på skærmen."

Hun talte også om fan-favoritkarakteren Lace Harding, dværgrangeren fra Dragon Age: Inquisition, spillet af Ali Hillis (Dr. Liara T'Soni i Mass Effect):

"Ali bragte en vægt og en historie til dette projekt som en anker for serien. Der var en vækst i Harding. Hun er en veteran nu. Hun er en betroet stemme ved bordet, og forfatterne gjorde et fantastisk stykke arbejde med at integrere hende med det nye team og finde relationerne med hver af de unikke karakterer."

Dragon Age: The Veilguard er planlagt til at udkomme til efteråret på PC, PlayStation 5 og Xbox Series S|X.