Ny Path of Exile 2 gameplay video

Strømmen af spil nyheder og videoer fylder meget for tiden og nu byder Grinding Gear Games ind og har udgivet en helt ny gameplay-video til deres kommende action-RPG, Path of Exile 2. Denne video viser ti minutters gameplay-optagelser. Så hvis du er fan af dette spil, bør du helt sikkert tjekke det ud.

12 jun. 2024 kl. 09:25 Af Kenneth Johansen

For at gå i flere detaljer, fokuserer denne video på Witch-klassen. I videoen ser vi nogle af hendes færdigheder og kampmuligheder.

Path of Exile 2 vil have en kraftigt forbedret engine til grafik og fysik. Og som jeg allerede har sagt, ser det bedre ud end Diablo 4. Desuden vil spillet have 19 nye ascendancy-klasser. Disse karakterer er et nyt sæt Exiles, der falder ind under de samme klassearketyper som dem i det oprindelige spil.





Det er også værd at bemærke, at Path of Exile 2 ikke længere vil være en udvidelse af Path of Exile 1. I stedet vil Path of Exile 2 være et nyt selvstændigt spil med separat spilbalance, systemer og fremtidige udvidelser. Dog vil dine køb stadig blive delt mellem begge spil.

PoE 2 vil tilbyde to kontrolmetoder på PC. Spillere kan bruge et traditionelt point-and-click-system eller WADS-kontroller. Og for at være ærlig, er jeg ret interesseret i at se, hvordan WADS-kontrollerne vil være.

Endelig planlægger Grinding Gear Games at udgive Path of Exile 2 i slutningen af 2024. Spillet vil også understøtte cross-play og cross-progression mellem konsoller og PC.