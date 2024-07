Ny Starfield-opdatering kan være dårlig nyhed for Modders

Bethesdas hotfix for Starfield introducerer en ændring til Creation Kit, der forhindrer modskabere i at uploade ændrede ini-filer. Fans argumenterer for, at en advarsel for mods med ændrede ini-filer bør implementeres i stedet for et fuldstændigt forbud.

4 jul. 2024 kl. 11:10 Af Maria DEL:

En hotfix til Starfield bringer en række fejlrettelser og justeringer fokuseret omkring Creations, samtidig med at den introducerer en kontroversiel ændring til Creation Kit, der forhindrer modskabere i at uploade Creations, der indeholder ændrede ini-filer. Dette er ret dårlige nyheder både for Starfield-moddere og almindelige spillere på grund af ændringen, der i visse grad begrænser skabernes frihed i forhold til, hvad de kan lave og dele. Dog hævder Bethesda, at beslutningen blev truffet for at forbedre spillernes samlede oplevelse med spillet.

For uindviede er ini-filer konfigurationsfiler, der bestemmer og gemmer værdier, parametre og regler for et spil. De er normalt ret nemme at få adgang til på en PC, hvilket giver spillere mulighed for at redigere disse værdier i en simpel tekstfil for at finjustere deres spiloplevelse i spil som Starfield. For eksempel kunne grundlæggende værdier som genstandsomkostninger, XP-gevinster og våbenskader let ændres i en ini-fil for at gøre et spil enten mere udfordrende eller mere afslappet.





Imidlertid kan ændring af disse filer ændre meget mere om et spil, herunder ydeevne og visuelle indstillinger som rendervidde og teksturkvalitet. Overvejende er det forståeligt, at Bethesda har besluttet at begrænse fremtidige mods fra at indeholde ændrede ini-filer for at sikre overall stabilitet i spillet.

Bethesda hævder, at ændrede ini-filer nogle gange forårsager flere negative virkninger end fordelene ved at tillade denne funktionalitet. De nævner eksempelvis en fælles modsrelateret fejl, der forårsager korrupt lyd på Xbox. Tiltænkte mods til forbedring af ydeevnen i Starfield og andre Bethesda-spil fungerer ofte ved at ændre ini-filværdier for at justere grafiske indstillinger. Modskabere kunne dog også bruge de samme værdier til at tillade Ultra grafiske indstillinger på konsoller, hvilket potentielt kunne ødelægge spillet på mange måder.

Mange fans argumenterer dog for, at udvikleren bør overveje, hvordan de håndterer dette problem. De foreslår, at mods med ændrede ini-filer bør vise en advarsel om potentielle risici, før de bliver downloadet, i stedet for at blive forbudt helt.

Bethesda har udtalt, at de i øjeblikket undersøger, hvordan de kan håndtere eksisterende mods, der bruger ændrede ini-filer. Udover denne ændring i Creation Kit, bringer hotfixet også en række hjælpsomme opdateringer til Creations-systemet samt bugfixes og forbedringer af spillets stabilitet.