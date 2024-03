Ny Super Mario film bekræftet

Nintendo og Illumination har bekræftet, at en ny Super Mario Bros. film vil blive udgivet i 2026.

11 mar. 2024 kl. 10:58 Af Maria DEL:

Som afsløret af Mario-skaberen Shigeru Miyamoto i en særlig promovering, der var forberedt til den 10. "Mar10" marts - populært kendt som Mario-dagen - vil efterfølgeren "udvide Mario's verden yderligere" og blive udgivet den 3. april 2026.





"Da det er Mario-dagen i dag, har jeg noget at dele med jer alle," sagde Miyamoto via en video uploadet til de officielle Nintendo X/Twitter-kanaler.

"Vi arbejder nu sammen med folkene hos Illumination om en ny animeret film baseret på Super Mario Bros.' verden.

"Super Mario Bros. filmen, der blev udgivet sidste forår, fortsætter med at blive set af mange mennesker, inklusive over ferierne og ind i dette år!" tilføjede Miyamoto. "Mange tak til jer alle.

"Teamet hos Illumination, der arbejdede på Super Mario Bros. filmen, producerer også denne nye film, sammen med Nintendo," sagde Miyamoto og introducerede derefter Illuminations Chris Meledandri.

"Jeg er begejstret for at være her sammen med Miyamoto-san for at officielt annoncere vores tilbagevenden til Super Mario Bros. Vores instruktører, Aaron Horvath og Michael Jelenic, og de meget talentfulde kunstnere fra Illumination Studios Paris - der bragte Mushroom Kingdom til live i Super Mario Bros. filmen - har været travlt optaget med at storyboard scener og udvikle sætdesigns til nye miljøer.

"Vi starter snart animationen, og vær sikker på, at vi vil være besatte af hver eneste detalje for at få det helt rigtigt."

Meledandri bekræftede, at filmen vil blive udgivet den 3. april 2026 i USA og "mange andre markeder globalt".

Hvad angår hvad filmen vil indebære? Tja, Miyamoto er så tavs som altid.





"Angående detaljerne om den nye film, som jeg ofte siger, vil vi fortælle jer mere, når vi er klar til at dele mere," antydede Miyamoto. "Denne gang tænker vi på at udvide Mario's verden yderligere, og den vil have en lys og sjov historie."

Nintendos Super Mario Bros. film var en kæmpe succes og slog rekorder for den største åbningsweekend nogensinde for en animeret film. Den indbragte 377 millioner dollars i billetsalg på verdensplan siden sin debut og overgik dermed den tidligere rekordholder Frozen 2 med 358 millioner dollars.

Som man kunne forvente, giver dette også Mario den bedste åbning for nogen videospils-adaptation nogensinde, animeret eller på anden vis.