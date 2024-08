Ny trailer for Call of Duty: Black Ops 6

Activision har udgivet en ny trailer for Call of Duty: Black Ops 6, som fokuserer på Treyarchs Round-Based Zombies Mode.

9 aug. 2024 kl. 10:38 Af Maria DEL:

Denne trailer indeholder in-engine optagelser, der giver dig en idé om, hvordan spillet vil se ud i denne tilstand. Den indeholder også et par sekunder af gameplay.

Call of Duty: Black Ops 6 lover at have en filmisk single-player kampagne, en fantastisk multiplayer-oplevelse og Round-Based Zombies Mode.





I Round-Based Zombies vil spillere nedkæmpe horder af de udøde på to helt nye kort ved lancering. Efter lanceringen kan spillere se frem til endnu flere kort og oplevelser.

I Multiplayer vil spillere teste deres færdigheder på 16 nye kort ved lancering, herunder 12 kerne 6v6 kort og 4 Strike-kort, der kan spilles 2v2 eller 6v6.

Endelig lover single-player kampagnen at levere dynamisk øjeblik-til-øjeblik gameplay, inklusive en række forskellige spilleområder med blockbuster-scener og actionfyldte øjeblikke, højrisiko kup og skjult spionaktivitet.

Activision udgiver Call of Duty: Black Ops 6 den 25. oktober.