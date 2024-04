Nye Xbox Cloud Gaming titler for Insiders

Udforsk den nye liste over spil på Xbox Cloud Gaming, der nu understøtter mus og tastatur. Oplev funktionerne i Edge, Chrome og Windows-appen. Prøv nu!

18 apr. 2024 kl. 11:01 Af Maria DEL:

For nogle uger siden begyndte Microsoft endelig at teste support til at spille spil i Xbox Cloud Gaming-tjenesten med mus og tastatur, hvilket var noget, der blev lovet for noget tid siden. Dog var antallet af spil på tjenesten, der havde denne support, begrænset til bare 14 spil.

Denne uge kan Xbox Insiders i Beta og Delta-ringerne, sammen med medlemmer af PC Gaming-preview-kanalen, logge ind på Xbox Cloud Gaming for at prøve en ny liste over yderligere spil, der nu understøtter spil med mus og tastatur.

De nye spil på listen inkluderer: Cities: Skylines - Mayor's Edition, Cities: Skylines - Remastered, House Flipper, Inkulinati (Game Preview), Mount & Blade II: Bannerlord, Norco, Pikuniku, Quake, Quake 2, Slime Rancher 2, State of Decay 2, Terraria, The Sims 4, Valheim (Game Preview).

Denne nye liste bringer det nuværende antal Xbox Cloud Gaming-titler med mus- og tastatur-understøttelse til 28. For øjeblikket er denne funktion tilgængelig for at spille spil på tjenesten med Microsofts Edge og Googles Chrome-webbrowser, sammen med Xbox-appen til Windows-pc'er. Der er endnu ingen melding om, hvornår mus og tastatur-support vil blive rullet ud til alle Xbox Cloud Gaming-brugere, eller om det vil udvides til at omfatte adgang til Samsung Smart TV'er og skærme eller andre platforme, hvor tjenesten er tilgængelig.

Udover mus- og tastatur-support til udvalgte spil kan medlemmer af Xbox Insider- og PC Gaming-preview-programmerne også prøve nye sociale funktioner til Xbox Cloud Gaming via et nyt brugergrænseflade. Disse inkluderer en måde at se brugerprofiler og præstationer på, sammen med muligheden for at sende beskeder til andre og starte spilfester uden for selve spillet. Igen er der ingen ord om, hvornår disse nye sociale funktioner vil blive rullet ud til alle Xbox Gaming-brugere.