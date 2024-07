Nyt Borderlands spil måske tæt på

Gearbox's CEO, Randy Pitchford, har afsløret, at den "næste Borderlands-titel" snart vil blive annonceret, og at fans ikke behøver at vente længe.

29 jul. 2024 kl. 10:10 Af Maria DEL:

I et interview med GamesRadar nævnte Pitchford, at de er klar over, at fans venter på den næste iteration af franchisen, hvilket er grunden til, at studiet ikke vil tage lang tid om at offentliggøre fremtidsplanerne. Her er, hvad han havde at sige:

"Jeg har ikke været perfekt til at skjule det faktum, at vi arbejder på mange ting, og at vi arbejder på store ting. Jeg er sikker på, at vores fans vil være meget, meget glade for det næste videospilsprojekt, når vi er klar til at annoncere det. Og jeg vil fortælle jer, at vi ikke vil få folk til at vente længe, før vi annoncerer det."





Med hensyn til Borderlands generelt fik spillere "New Tales from the Borderlands" tilbage i 2022 sammen med det fantasy-fokuserede "Tiny Tina's Wonderlands". Dog har vi, med fokus på hovedtitlen, set en massiv femårig pause siden udgivelsen af "Borderlands 3" tilbage i 2019. Rygter om den næste efterfølger, eller "Borderlands 4", begyndte at sprede sig, da det blev sagt, at titlen ville være 2K Games' store afsløring på Summer Game Fest, men senere blev dette rygte afkræftet, hvilket satte en stopper for hypen.

Men det ser ud til, at de nyeste udtalelser fra Pitchford har genoplivet vores håb for franchisen, og dem, der beundrede "Wonderlands"-universet, burde være begejstrede, da Pitchford har afsløret, at den næste efterfølger vil bygge videre på det, givet hvor stor en succes det var.





"Vi havde et større resultat med det første Wonderlands-spil end vi havde med det første Borderlands-spil, så det er noget, vi kan bygge videre på. Jeg elsker fantasy. Det er derfor, vi lavede det originale Dragon Keep DLC til Borderlands 2, fordi jeg elsker fantasy så meget."

"Mange af os hos Gearbox elsker fantasy, og det giver os en slags plads til at lege med det i konteksten af Borderlands-temaerne og universet. Jeg synes, det er rimeligt for vores fans at forvente mere der."

Med hensyn til hints om udgivelsesdatoen eller måske en præsentation, besluttede Pitchford at holde detaljerne tilbage, men han nævnte, at fans ikke behøver at vente længe. I mellemtiden skal du sørge for at holde øje med den kommende Borderlands-film, som har premiere i biograferne den 9. august i USA.