Nyt fra Star Citizen - Squadron 42

Squadron 42, som er Single Player delen af Star Citizen er netop blevet meldt Feature Complete, hvilket vil sige at udviklerne nu grundlæggende er færdig med spillet, og herfra arbejde på at finpudse detaljerne.

24 oct. 2023 kl. 10:31 Af Kenneth Johansen DEL:

Udviklerne Cloud Imperium har, for at fejre at de har nået det mål, frigivet en ny 25 minutter lang video med masser af Gameplay, fra det kommende Star Citizen - Squadron 42. Videoen er en gennemgang af nogle af de ting, vi kan forvente når Squadron 42 på et tidspunkt bliver helt klart.

Cloud Imperium har ellers været mål for en efterhånden langvaring joke, centreret omkring den meget lange udviklingstid på spillet. Den oprindelige plan for udgivelsen ligger helt tilbage i 2014, og har altså snart 10 års jubilæum. På trods af det, så er der stadig en del hype omkring spillet.





Den nye video giver os også rigtigt gode indblik i, hvad der efterhånden ser ud til at kunne blive et solidt spil. Star Citizen er i sin oprindeligt form et MMO spil, som kombinerer First Person kamp og udforskning med rum kamp og elementer af handel i en fortløbende verden.

Squadron 42 er den historiedrevne single player del af spillet, og det som er fokus i den nye video. Projektet har en lang række kendte skuespillere tilknyttet, som blandt andet Gillian Anderson, Mark Hamill, Gary Oldman, Liam Cunningham, Henry Cavill og John Rhys-Davis.

Selv med den nye video er der ikke nogen informationer om ,hvornår vi kan se frem til Star Citizen - Squadron 42. Efter den, blandt mange Sci-Fi fans, lidt skuffende lancering af Starfield, så er der sikkert mange der ser frem til et solidt Sci-Fi spil.