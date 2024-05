Nyt leak fra Marvels Wolverine

En ny video ramte internettet tidligere i dag og viser ti minutters nyt lækket gameplay fra Marvels Wolverine. Videoen viser Wolverine, der undslipper Weapon X Facility.

7 may. 2024 kl. 13:42 Af Maria DEL:

Som med alle de tidligere lækkede videoer til Marvels Wolverine, er den seneste fuld af placeholders. Den er også lidt ru og upoleret. Og da dette er fra en tidlig alfa-build, repræsenterer den ikke kvaliteten af det endelige spil. Alligevel kan det interessere nogle af vores Wolverine-fans, hvilket er grunden til, at vi har besluttet at dele den med jer.

I denne video kæmper Logan mod nogle fjender, mens han undslipper Weapon X Facility. Et gæt kunne være, at dette vil være en flashbacks-sekvens i spillet, hvor spillerne vil opdage, hvordan Wolverine blev skabt.





Tilbage i december 2023 blev en PC-dev-build til Marvels Wolverine lækket online. Denne PC-dev-build tillod dig at spille et par gameplay-scenarier. Så meget peger altså på at Insomniac allerede har en PC version af spillet klar.

På trods af det bør vi ikke forvente, at dette spil rammer PC'en sammen med dets PS5-version. I stedet får vi det sandsynligvis et eller to år efter, at det er udkommet på Sonys konsol. Dette er baseret på Sonys nuværende PC-strategi. Tingene kan dog ændre sig.





Når spillet frigives på PS5, kan modders muligvis finde ud af, hvordan man importerer det til PC. Det er netop hvad en dygtig gruppe af modders allerede gør med Marvels Spider-Man 2.