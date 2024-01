Nyt PlayStation State of Play i denne uge

Vi kan se frem til et lidt længere event end normalt, der dækker hele 15 kommende spil til PlayStation.

30 jan. 2024 kl. 08:28 Af Kenneth Johansen

Rygter cirkulerede tidligere i weekenden, og nu har Sony selv bekræftet det – en ny PlayStation State of Play-præsentation er på vej denne uge. Det ser ud til at blive en betydelig begivenhed, da Sony lover en præsentation på over 40 minutter, hvilket er betydeligt længere end de sædvanlige State of Play-præsentationer, der typisk varer mellem 15 og 20 minutter. Den kommende præsentation vil dække hele 15 spil, hvilket er en imponerende mængde i forhold til tidligere arrangementer.

Eventet starter den 31. januar kl. 23.00 dansk tid og kan streames via YouTube, TicTok eller Twitch.

Sony har tidligere afholdt State of Play-præsentationer som en platform til at dele opdateringer og nyheder om deres spil og produkter. Disse begivenheder har traditionelt været mere kompakte, men den kommende præsentation ser ud til at bryde med den norm og levere en mere omfattende indblik i de kommende titler.

I deres officielle meddelelse peger Sony specifikt på to spil, Rise of the Ronin og Stellar Blade, som vil blive nærmere præsenteret under arrangementet. Dette antyder, at der vil være en dybere indsigt i disse spil og måske endda eksklusivt indhold eller vigtige opdateringer.

Fans af PlayStation og spilindustrien som helhed vil sandsynligvis se frem til denne State of Play-præsentation som en mulighed for at få indsigt i kommende titler og nyheder fra Sony.