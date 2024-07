Nyt smugkig på Arcane sæson 2

Den 21. juli, under Kinas toårsfejring af League of Legends: Wild Rift, offentliggjorde Riot Games en teaser på den prisbelønnede serie Arcane's anden sæson.

Her kravler Heimerdinger, en af Piltovers grundlæggere og tidligere leder af Rådet, gennem akademiets ventilationskanaler sammen med sin nyfundne partner Ekko, lederen af Firelights. Hvad finder de mon i deres søgen?





Paul Bellezza, den nuværende Executive Producer for League of Legends og tidligere Creative Director for League Studio, udtalte i den seneste udvikleropdatering, at Heimerdinger med sine tårne og usædvanlige opfindelser vil ankomme til Wild Rift i patch 5.3. Bellezza annoncerede også, at spillet senere på året vil byde på en række nyt indhold og begivenheder for at fejre udgivelsen af Arcane sæson 2.





Arcane sæson 1 kulminerer med det efterfølgende teknologiske våbenkapløb mellem Piltover og Zaun, hvor konflikten kommer ud af kontrol. Vi's desperate forsøg på at få sin lillesøster tilbage ender i en katastrofe, der forandrer de to byer for altid. I sæson 2 sætter Jinx' angreb på Rådet scenen for en voldsom optrapning af konflikten mellem Piltover og Zaun.

Som en af Piltovers mest innovative og anerkendte opfindere kan Heimerdinger sammen med Ekko komme til at spille en afgørende rolle for begge byers skæbne. Fans kan se frem til at afdække Heimerdingers rolle i de begivenheder, der vil udspille sig i Arcane sæson 2, som har premiere til november 2024!