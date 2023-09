Nyt Warhammer gaming på Gamescom

Gamescom har ikke overraskende bragt en masse gaming nyt med sig, og specielt for Warhammer fans er der også sket lidt spændende.

24 aug. 2023 kl. 12:00 Af Kenneth Johansen DEL:

Hvis man, som mig, er både fan af Warhammer og gaming, så er det en god tid vi lever i. Dels er der på det seneste kommet en del solide spil til PC og konsol baseret på Games Workshops populære tabletop spil. Der er dog også en del nyt på vej, som baseret på den indledende information tyder godt.

Vermintide II - Necromancer

Det efterhånden lidt aldrene Vermintide II spil er stadig populært, og har en del spillere og får løbende opdateringer. Den seneste opdatering i samlingen er en ny spilbar karakter. Det er dog ikke en helt ny karakter, men derimod en helt ny spilstil til troldkvinden Sienna Fuegonasus. Hun har efter et sammenstød med sin tvilingesøster Sofia Fuegonasus, nu fået adgangt til Necromancy i stedet for den Pyromancer stil, som man hidtil har kunne spille.

Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin

Vi har løbende fået information om det kommende RTS spil Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin. Indtil nu har vi kun se to af de i alt fire factions i spillet. Hidtil har vi set Stormcast Eternals og Kruleboyz orkerne.

På Gamescom fik vi dog et sneak peak på den tredje gruppe, som bliver de udøde Nighthaunts.

Warhammer 40,000: Darktide

PC spillere som allerede har taget kampen op imod Nurgles infektion har dog også noget at se frem til. Sammen med lanceringen på Xbox kommer der nemlig også opdateringer til det eksisterende spil. Det er et overhaul af karakterne med tilføjelsen af nye skill trees. Spillerne kan løbende låse op for nye evner og skillpoints, som de kan bruge i tre forskellige skill trees.

Warhammer 40,000: Space Marine 2

Den længe ventede opfølger til Spare Marine spillet fra 2011, fik også lidt nyt på Gamescom. Captain Titus er tilbage igen! Denne gang dog ikke længere som Captain efter sin tur med The Inquisition i slutningen af første spil. Hvad der er sket i den mellemliggende tid melder historien ikke noget om endnu, men mon ikke den historie er en del af det kommende Space Marine 2 spil.





På Gamescom fik vi en ny lækker bid Gameplay materiale der skaber en god stemning af spillet og kampen imod horderne af Tyranids, som Titus og hans Space Marine brødre kommer op i mod.

Space Marine 2 kan klares i Single Player, men kan også spilles sammen med to venner i tre spillers co-op. Sammen med oplysningerne fra Gamescom har en del spilmedier også fået muligheden for en hands on preview af spillet. Selv om vi desværre ikke var i den gruppe, så lader de indledende tilbagemeldinger til at være meget positive.

Warhammer 40,000: Rogue Trader

Selv om vi ikke har set noget fra det endnu så har Games Workshop selv teaset lidt for at vi i løbet af ugen også kan se frem til det kommende RPG spil Warhammer 40,000: Rogue Trader. De oplysninger vi har fået indtil nu giver indtryk af et stort og omfattende spil sat i Warhammer 40.000 universet.

Udviklerne Owlcat har tidligere givet os spil som de solide og dybe Pathfinder RPG spil, så der er gode folk bag udviklingen. Det ser dog ud til at det kommer til at være et spil for fans af dybe og omfattende spil. Elementerne lader ikke til ligefrem at indbyde til casual spil. For fans af Warhammer 40.000 universet kunne det dog være et dybt dyk med i universet i et digital spil, som afveksling for Tabetop spillene.