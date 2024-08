Open Beta CoD: Black Ops 6 PC-systemkrav

Activision, Treyarch og Beenox har afsløret de officielle PC-systemkrav til Open Beta-fasen af Call of Duty: Black Ops 6. Så lad os se, hvad du har brug for for at spille det.

27 aug. 2024 kl. 06:00 Af Maria DEL:

For det første starter den Open Beta-fasen den 30. august for dem, der har forudbestilt spillet. Derefter åbner betaen for alle den 6. september.

I COD: BO6 vil spillere kunne teste deres færdigheder på 16 nye baner ved lanceringen, inklusive 12 kerne 6v6-baner og 4 Strike-baner, der kan spilles 2v2 eller 6v6.





PC-spillere skal som minimum have en AMD Ryzen 5 1400 eller Intel Core i5-6600 med 12 GB RAM og et AMD Radeon RX 470, NVIDIA GeForce GTX 1060 eller Intel Arc A750. Ifølge udviklerne vil de minimale krav til VRAM være 3 GB. Beenox anbefaler også at bruge en SSD.

Beenox anbefaler at bruge en AMD Ryzen 5 1600X eller Intel Core i7-6700K med 16 GB RAM og et AMD Radeon RX 6600XT eller NVIDIA GeForce RTX 3060.

Udviklerne har ikke afsløret flere detaljer om de minimale PC-specifikationer. Derfor ved vi ikke, hvilken opløsning, detaljer og framerates de sigter efter. Vi ved dog, at de anbefalede PC-specifikationer sigter mod 60 fps ved høje indstillinger, sandsynligvis ved 1080p.

Activision planlægger at udgive Call of Duty: Black Ops 6 den 25. oktober. I følge oplysninger vil singleplayer-kampagnen være mere krævende end multiplayer-tilstanden.