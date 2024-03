Palworld hjalp Xbox med rekordmåned

Xbox oplevede sin største måned nogensinde i januar takket være det enorme succes med Palworld.

21 mar. 2024 kl. 10:48 Af Maria DEL:

Xbox havde sin hidtil største måned, i januar, når det kommer til samlet spilletid, takket være den enorme succes med Palworld. Selvom Microsoft ikke afslørede specifikke tal, meddelte de, at Palworld, en Xbox Game Preview-titel af Pocket Pair, også kendt som 'Pokemon med våben' (uofficielt), allerede har oversteget 10 millioner spillere på Xbox.

Udgivet i midten af januar, blev Palworld hurtigt et fænomen, på trods af ikke at have haft en fuld måned til at bidrage til Xbox's rekordbrydende januar. Spillet er for øjeblikket eksklusivt til Xbox-konsoller og Windows-enheder. Palworld blev det største 3. parts-lancering nogensinde på Xbox Game Pass og nåede over 25 millioner spillere inden for en måned.





I den samme meddelelse nævnte Microsoft også, at Xbox er forpligtet til at støtte uafhængige udviklere, med over 3500 spil fra uafhængige udviklere i mere end 100 lande, der i øjeblikket udvikler til Xbox og Windows. Xbox tilbyder forskellige programmer for at hjælpe skabere med at nå spillere. Disse inkluderer det åbne pitch-portal og Indie Selects-programmet.

Det åbne pitch-portal giver udviklere mulighed for at indsende deres spil til vurdering for Game Pass og Developer Acceleration Program. Siden lanceringen i august har hundredvis af studier brugt portalen. Xbox arbejder også på at forbedre spilopdageevnen for spillere, der ikke følger spilnyheder tæt. Indie Selects-designationen hjælper disse spillere med at finde højkvalitets indie-spil, som er godkendt af Xbox-personale. I deres forsøg på at udvide deres udviklerbase fokuserer Xbox på underrepræsenterede regioner som Afrika, Indien og Sydøstasien. Der er i øjeblikket over 100 spil under udvikling til Xbox-konsoller fra disse regioner gennem ID@Xbox-programmet.