Phantom Blade Zero Gamescom 2024-trailer

S-Game har delt den officielle Gamescom 2024-trailer for Phantom Blade Zero. Derudover har Gamespot delt en video, der viser 8 minutters gameplay fra spillets Gamescom 2024-demo.

22 aug. 2024 kl. 09:45 Af Maria DEL:

I den 8 minutter lange gameplay-video ser vi tre bosskampe og nogle små sammenstød. Vi får også et glimt af forskellige våben, herunder dobbelte klinger, et enhåndssværd, et stort sværd, en kanon og en flammekaster.





Ud fra hvad vi ved indtil videre, vil Phantom Blade Zero ikke være et nyt Souls-lignende spil. I stedet vil spillere have adgang til forskellige kombinationer, som de kan bruge. De vil også kunne få deres fjender til at vakle, ligesom i Sekiro. På en måde vil spillet være en blanding af Devil May Cry og Sekiro. Så hvis du ikke er fan af Dark Souls-spillene, vil du sandsynligvis kunne lide denne titel.





For dem, der undrer sig, vil Phantom Blade Zero også komme til PC. S-Game bekræftede dette tilbage i februar 2024. Mere præcist vil spillet være tilgængeligt både på Steam og Epic Games Store.

Phantom Blade Zero vil blive drevet af Unreal Engine 5. Dog ved vi ikke, om det vil understøtte Lumen eller Nanite. Vi ved heller ikke, om der vil være understøttelse af NVIDIA DLSS, AMD FSR eller Intel XeSS.

Endelig er der ingen officiel udgivelsesdato for spillet endnu. Et godt gæt er, at Phantom Blade Zero sigter mod en udgivelse i efteråret 2026. Så vi skal finde lidt tålmodighed frem.