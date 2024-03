PlayStation 5 Pro: Flere Specifikationer Online

Ny PlayStation 5 Pro lækage afslører imponerende detaljer: øget systemhukommelse, højere CPU-hastighed, avanceret GPU og forbedret lyd. Forventet lanceringsvindue: efteråret 2024.

18 mar. 2024 kl. 11:01 Af Maria DEL:

Vi har for nylig set en kæmpe lækage om PlayStation 5 Pro, der afslørede nye detaljer om Sonys nye opskalingsteknologi, at den internt kaldes Projekt Trinity, og andre ydelsesdetaljer for den rygtede konsol.

Nu er der dukket nye specifikationer op online, og disse inkluderer detaljer om systemhukommelse, CPU, GPU, lyd og forventet udgivelsesvindue. Ifølge rapporten fra Insider Gaming er det blevet afsløret, at PS5 Pro's systemhukommelse vil være 576 GB/s, hvilket er en 28% stigning i forhold til PS5's 448 GB/s. Derudover kan denne forskel øges endnu mere, da PlayStation 5 Pro også har mere effektiv hukommelse end PS5.

Når det kommer til CPU'en, har den kommende konsol en funktion kaldet High CPU Frequency Mode, der øger clockhastigheden til 3,85Ghz.

Hvad angår GPU'en, er der mange detaljer, som vi nu kender til. Den kommende konsol vil have PSSR eller PlayStation Spectral Super Resolution, som er upscaling-teknologien til PlayStation. Konsollen vil også have support til 8K opløsning og vil have en specialdesignet maskinlæringsarkitektur, der er i stand til 300 TOPS af 8-bit beregning eller 67TFLOPS af 16-bit.

Renderingen vil være 45% hurtigere end den eksisterende PS5, og ray tracing vil være 2-3x hurtigere, og i nogle tilfælde endda 4. GPU'en vil have en effekt på 33,5 Teraflops.

Dernæst er der lyden, der også er blevet forbedret med 35%, og som er i stand til at behandle flere convolution reverbs og FFT eller IFFT. Den kommende konsol siges også at have en "konkurrencedygtig" pris, den samme aftagelige diskdrev og 1TB lagerplads som PlayStation 5 Slim, og forventes at blive lanceret i efteråret 2024.

Dog er intet bekræftet officielt, så tag denne information med et gran salt.