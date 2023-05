PlayStation Showcase i uge 21

PlayStation fans kan ifølge journalisten Jeff Grubb se frem til en masse nyt på næste PlayStation Showcase der afholdes en dag i uge 21.

9 may. 2023 kl. 12:16 Af Kenneth Johansen DEL:

Det er vigtigt at understrege, at den endnu ret upræcise dato stadig blot er rygter, da der ikke er komme tnogen udmelding fra Sony selv. Der er dog efterhånden flere kilder, med god baggrund i gaming miljøet, der peger på, at næste PlayStation Showcase er lige om hjørnet.

Der kommer til at være en del gaming arrangementer i løbet af sommeren, på trods af at E3 tilsyneladende er lagt permanent i graven. I starten af juni kan vi se frem til både Summer Game Fest den 8. juni og den 11. juni er det Xbox Game Showcase, Starfield Direct og PC Gaming Show. Allerede dagen efter er det så Ubisoft Forward eventet, der er i kalenderen.

Alt det vil Sony nu, ifølge rygterne, overhale indenom ved at smide deres PlayStation Showcase arrangement i uge 21. På den måde kommer de foran, og satser nok på at kunne stjæle opmærksomheden, og mest hype frem i mod sommeren.

Der er dog også en god mulighed for, at Sony kan være den der smider nogle af de største nyheder på bordet. Rygterne taler blandt andet for, at vi kommer til at få den formelle afsløring af det eksklusive partnerskab med KONAMI. Det partnerskab kommer til at indeholde spil som Silent Hill og Castlevania, og rygterne taler endda om et remake af Metal Gear Solid 3.

For at ride videre på bølgen af succes efter The Last of Us TV serien, kommer vi nok også til at se mere fra Naughty Dog til PlayStation Showcase. Mange fans havde regnet med at finde en ny version af den populære multiplayer Factions mode, som var en del af det første spil i The last of US Part II. Naughty Dog har dog meldt ud, at de havde meget større planer med The Last of Us Multiplayer, som ville få sit eget stand alone spil, i stedet for at være en del af The Last of Us Part II.

Multiplayer spillet er blevet beskrevet som et af de største spil fra Naughty Dog, og det er blevet bekræftet af Neil Druckmann selv, at der ville komme meget mere information om i løbet af i år. Her virker PlayStation Showcase, som et godt bud på hvornår vi kan få flere detaljer.





Vi kan nok også ret sikkert regne med, at der kommer mere information om en af de største eksklusive titler til PlayStation i år. Spider-Man 2 spillet fra Insomniac er sat i kalenderen, med forventet udgivelse engang i september. Indtil nu ved vi ikke ret meget om det nye Spider-man spil, ud over at vi igen kommer til at se Peter Parker og Miles Morales. En kort Reveal Trailer fra PlayStation Showcase 2021 viser os også, at vi kan se frem til Kraven the Hunter og Venom.