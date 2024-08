Post Trauma udgives til PC 29. oktober

Raw Fury har annonceret, at deres Silent Hill-inspirerede psykologiske horror-eventyr, Post Trauma, vil blive udgivet til PC den 29. oktober. For at fejre denne annoncering har holdet delt en ny trailer, som du kan finde nedenfor.

22 aug. 2024 kl. 09:38 Af Maria DEL:

I dette spil påtager du dig rollen som Roman, en 57-årig mand, der vågner op et mærkeligt og fjendtligt sted og skal finde en måde at komme hjem til sin familie på.

Spillere vil løse gåder og mysterier med de oplysninger, de samler, når de udforsker omgivelserne. Desuden vil spillet også indeholde sekvenser, hvor spillerne vil spille i førstepersonsperspektiv.





Det, der virkelig er fedt her, er, at spillet vil have både moderne og klassiske tankkontroller. Så hvis du er en inkarneret fan af Resident Evil eller Silent Hill, vil du kunne bruge de klassiske tankkontroller.

Da Post Trauma er en indie-titel, bør vi naturligvis ikke forvente alt for meget da budgetterne er mindre end de store Triple A titler. Dette spil vil ikke være lige så poleret som Silent Hill 2 Remake. Og som du vil kunne se i traileren, kan det føles lidt groft.

Raw Fury har også afsløret de officielle PC-systemkrav for Post Trauma. For at køre det vil PC-gamere som minimum skulle bruge en AMD FX-6100 eller Intel i3-3220 med 12 GB RAM og et AMD Radeon R7 360 eller NVIDIA GeForce GTX 650 Ti. Spillet vil også kræve 15 GB ledig diskplads.

Udviklerne anbefaler at bruge en AMD Ryzen 5 2600X eller Intel i7-6700K med 16 GB RAM og et AMD Radeon RX Vega 56 eller Nvidia GeForce GTX 1070.

Post Trauma PC-krav: Minimum:

OS: 64-bit Windows 7/8.1/10

Processor: AMD FX-6100/Intel i3-3220 eller tilsvarende

Hukommelse: 12 GB RAM

Grafikkort: AMD Radeon R7 360 2GB/NVIDIA GeForce GTX 650 Ti 2GB eller tilsvarende

DirectX: Version 11

Lager: 15 GB ledig plads

Post Trauma PC-krav: Anbefalet: