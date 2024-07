Flere Activision-spil til Game Pass dog uden CoD

Flere Activision-spil er endelig på vej til Xbox's Game Pass, næsten et år efter Microsoft købte Call of Duty-udgiveren. Glæd dig til flere gratis spil!

4 jul. 2024 kl. 11:39 Af Maria DEL:

I januar 2023 annoncerede Xbox sine planer om at købe Activision Blizzard King for i alt 69 milliarder dollars, den største opkøb i videospilindustriens historie. Det tog næsten et år med retlige procedurer og høringer rundt om i verden, før Microsoft officielt kunne sammensmelte udgiveren den 13. oktober 2023.

Nu, hvor handlen er afsluttet, ejer Xbox en masse franchises og spil, herunder Call of Duty, Warcraft og Candy Crush. Men indtil videre, otte måneder efter at handlen blev afsluttet, er kun et Activision-spil, Diablo IV, kommet på Game Pass.





Men det ser ud til, at der endelig er flere på vej. Selvom vi ikke er fan af videospilindustrien 'kannibaliserer' sig selv, hvilket ofte fører til mindre konkurrence og flere overflødigheder, ville det i det mindste være rart at få nogle gratis spil ud af det. Så det er rart at se, at der endelig, efter næsten et år, vil være flere Activision-titler ud over Diablo IV på Game Pass.

Det store spørgsmål, jeg har, er: Hvornår vil Xbox bringe alle Call of Duty-spillene til Game Pass? Størstedelen af franchisen er allerede spilbar på Xbox Series X|S, hvis du ejer spillene, så det er bare et spørgsmål om, at Microsoft trykker på knappen og gør disse spil tilgængelige for abonnenterne.

Vi kan antage, at når vi kommer tættere på lanceringen af Black Ops 6 den 25. oktober, et spil der vil være tilgængeligt fra dag ét på Game Pass, vil vi begynde at se nogle ældre CoDs komme til tjenesten.

Indtil videre virker det dog som om, at Xbox tager sig god tid med at få Activision kataloget på Game Pass. Dette er en stor ændring fra hvordan det håndterede Bethesdas spilbibliotek efter opkøbet af Fallout-udgiveren i 2021. Her kunne Microsoft ikke vente med at få Bethesdas spil på platformen. De var på Game Pass så hurtigt, at det fik folk til at tabe hovedet, og det gør manglen på en lignende hastighed rundt omkring dets nyerhvervede Activision-udstyr desto mere forvirrende.