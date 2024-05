REDKit udgives gratis til The Witcher 3 ejere

CD Projekt RED har netop afsløret, at de officielle REDkit-modningsværktøjer til The Witcher 3 vil blive frigivet den 21. maj. The Witcher 3 REDkit er en omfattende mod-editor baseret på spillets motor, der vil være tilgængelig for alle gratis.

7 may. 2024 kl. 13:58 Af Maria DEL:

Disse modningsværktøjer er baseret på den samme sæt værktøjer, som udviklerne brugte til at skabe spillet, og de bør tillade næsten ubegrænset frihed i at modne det. Ud fra hvad vi ved, vil værktøjerne understøtte både de originale og næste generations versioner.

For eksempel vil PC-modders være i stand til at skabe nye ressourcer, scripts, quests, animationer og mere. Så i teorien vil modders kunne skabe totale konverteringer og DLC-størrelses fan-ekspansionsmods.