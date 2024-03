Respawn udtaler sig efter hacker-angreb

Respawn udsender officiel udtalelse efter nylig hacking af Apex Legends Global Series. De forpligter sig til at styrke sikkerheden for at bevare tilliden fra deres gaming community.

20 mar. 2024 kl. 10:21 Af Maria DEL:

Respawn har endelig udsendt en opdatering efter den nylige Apex Legends hacking-incident. Den seneste udgave af de nordamerikanske regionale finaler i Apex Legends Global Series (ALGS) blev sat i stå, da hackere fandt vej til turneringen.

Uden kommentar fra studiet på det tidspunkt var mange Apex Legends spillere bekymrede over spillets mulige sårbarhed. Heldigvis tog det ikke lang tid for en officiel erklæring fra Respawn i et forsøg på at afvise sikkerhedsbekymringerne.

Hackere er ikke nye inden for gaming, især når det kommer til populære live-service spil. Apex Legends har selv været plaget af flere problemer omkring snyd og hacking siden sin lancering i 2019. Sidste år, i en af selskabets bemærkelsesværdige banbølger, forbød Respawn over 3000 snydere i rangerede kampe.

Mens hackere fortsætter med at finde måder at forvrænge spillet på, er Respawns seneste opdatering et opmuntrende tegn i forhold til at bevare fællesskabets tillid. Det seneste hacking tilfælde i Apex Legends turneringen rejste øjeblikkelige sikkerhedsspørgsmål, såsom at hacke muligvis være en Easy Anti-Cheat sårbarhed. Men Epic Games afklarede, at der ikke blev fundet sådanne problemer, efterfulgt af Respawns egen opdatering om spillets status.

I sin erklæring erklærede selskabet, at det straks satte konkurrencen på pause, da problemet kom for dagen. Respawn sagde også, at dets team implementerede "den første af en lagdelt række opdateringer" for at sikre spillets sikkerhed. Selvom det endnu ikke er set, hvad detaljerne er, er det en indikation på, at udviklerne har flere sikkerhedsforanstaltninger på vej.

Desværre er dette ikke det eneste problem, der står for skud for Titanfall 2 studiet. For nylig blev det annonceret, at Apex Legends blev ramt af afskedigelser som en del af EA's 670 medarbejder nedskæringer, der påvirkede flere studier. Uanset hvad, er det uklart, hvordan afskedigelserne vil påvirke spillets fremtid. Det betyder dog ikke, at det er alt dårligt nyt for spillere. Ud over det kommende Star Wars strategispil, er Respawn angiveligt ved at arbejde på en ny Titanfall-baseret titel.

Fans har længe ønsket en opfølgning til kult-hit Titanfall 2, på trods af studiets konstante tilbageholdenhed med at kommentere muligheden for Titanfall 3. Mens det kan tage noget tid, før Respawn giver en officiel præsentation af sit næste projekt, lover dets fortsatte bestræbelser på at vækste Apex Legends at holde faninteressen vækket.