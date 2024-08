Retrieval in-game trailer fra Gamescom

333 Studios har udgivet Gamescom 2024-traileren for deres kommende horror-eventyrspil, Retrieval. Denne trailer indeholder primært in-engine cutscenes og nogle få gameplay-klip. Og som du vil se, ser det fantastisk ud.

22 aug. 2024 kl. 09:26 Af Maria DEL:

I Retrieval vil spillere dykke ned i en dyb fortælling fyldt med uventede drejninger, hvor de udforsker temaer som venskab, kærlighed, loyalitet og rædsel. Spillere vil indtage rollen som Hana Loshe, kommandør for et forskningsteam på den fjerne planet Ryhalian.





Ifølge spillets side på Steam vil spillere opleve spændende gameplay, fordybende fortælling og rig karakterudvikling.

Udviklerne hævder, at spillet vil have stemningsfulde og fantastiske visuelle effekter, drevet af NVIDIA. Jeg ved ikke helt, hvad det betyder, da Retrieval vil bruge Unreal Engine 5. Så vil vi få Ray Tracing? Eller vil vi blot få understøttelse af DLSS 3? Og hvordan er NVIDIA med til at drive de visuelle effekter?

Der er dog endnu ingen udgivelsesdato for Retrieval. Men selvfølgelig vil vi holde dig opdateret.