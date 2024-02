Roblox's AI Chat fjerner sprogbarrierer

Oplev Robloxs nyeste AI værktøj, der hurtigt og effektivt oversætter chats til forståelige sprog. Fjern sprogbarrierer og fordyb dig i Roblox på tværs af sprog.

6 feb. 2024 kl. 09:16 Af Maria DEL:

AI er tidens store buzzword og de mange teknologier forbundet med AI finder vej ind rigtigt mange steder. Et fremragende eksempel på dette er Roblox's nylige udvikling af et værktøj, der hjælper med at oversætte realtidschats til forståelige sprog ved hjælp af AI. Virksomheden afslørede sit seneste AI-værktøj, og roste dets præstation, idet de påpegede, at brugerne muligvis ikke bemærker, at der foregår en oversættelse på grund af, hvor hurtig den er.

Roblox's seneste værktøj søger at løse sprogbarrieren på platformen, især i betragtning af dens anerkendte globale tilstedeværelse. I et nyligt blogindlæg annoncerede Roblox ankomsten af sin nye flersprogede oversættelsesmodel, der leverer et nyt AI-værktøj centreret om at nedbryde sprogbarrierer globalt. Dette værktøj lover også forbedrede oversættelser med realtidsfunktioner, en hvor brugerne kan læse den oversatte tekst med det samme, og ikke bemærker, at Roblox's AI-system allerede har behandlet det for dem.

Dette er tilgængeligt gennem Roblox's in-oplevelse tekstchat, og brugerne behøver kun at aktivere denne funktion for at forstå chats på deres foretrukne sprog. I chatvinduet vil brugerne se automatiske oversættelser baseret på regionen eller sprogindstillingerne fra personen, med AI der hjælper med at gøre det muligt. Roblox sagde, at dens oversættelse har en latenstid på cirka 100 millisekunder, noget der muligvis ikke bemærkes allerede. Ifølge Roblox er disse funktioner tilgængelige på 16 sprog (inklusive engelsk) for dialekter som kinesisk-forenklet, kinesisk-traditionel, fransk, tysk, indonesisk, italiensk, japansk, koreansk, portugisisk, russisk, spansk, thai, tyrkisk, polsk og vietnamesisk.

Læs meget mere om teknologien bag lige her.