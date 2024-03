Rockstar opdaterer Red Dead Redemption 2

Ny opdatering er ude til Red Dead Redemption 2. Forbedrer spiloplevelsen ved at rette fejl og understøtter nu PC HDR10+ teknologi. Spillet er stabilt og yder bedre.

20 mar. 2024 kl. 10:24 Af Maria DEL:

Rockstar Games har netop udgivet en spritny opdatering til Red Dead Redemption 2, et spil der nu har været tilgængeligt i næsten 6 år. Det ser ud til, at virksomheden ikke stopper med at støtte titlen, på trods af alle disse år.

Selvom den nye opdatering ikke beriger spillet med nyt indhold, er det i stedet en lille opdatering, der forbedrer den overordnede spiloplevelse ved at rette fejl i både selve spillet og multiplayer-delen, Red Dead Online.

Samtidig gør opdateringen spillet bedre understøttet på PC ved at tilføje support til HDR10+ teknologi til gaming. Dette er en ny version af teknologien, men opløsningen har allerede været fast for dem, der spiller ved 3200 x 2400.

For at give dig lidt kontekst, lærte vi sidste februar, at Red Dead Redemption 2 solgte 61 millioner kopier på verdensplan, mens salget af hele Red Dead-serien oversteg 86 millioner kopier.

Red Dead Redemption 2 er det syvendebestsælgende videospil nogensinde og overgår titler som Bethesda's Skyrim og Super Mario Bros. Nintendo. Det bryder en rekord, som sidstnævnte har holdt siden 1985. Red Dead Redemption 2 blev udgivet den 26. oktober 2918 til konsoller og blev senere tilgængeligt på PC.