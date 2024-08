Se 27 minutters Silent Hill 2 Remake gameplay

VGC har delt en video, der viser 27 minutters uafbrudt gameplay-optagelser fra Silent Hill 2 Remake. Dette er de første 27 minutter af spillet, så undgå dem, hvis du selv vil opleve spillet. Derudover har Konami delt den officielle historie-trailer for Silent Hill 2 Remake.

19 aug. 2024 kl. 11:11 Af Maria DEL:

Silent Hill 2 Remake vil give spillere mulighed for at opleve en mesterklasse i psykologisk horror på det nyeste hardware med skræmmende visuelle effekter og intense lyde. Udviklerne har bekræftet, at det vil understøtte Ray Tracing og andre banebrydende tekniske forbedringer. Derudover kan du forvente nye, immersive lydlandskaber.

Remaken vil have større miljøer end det oprindelige spil. Som sådan vil spillere kunne udforske steder og bygninger, der tidligere var utilgængelige. Desuden har Bloober Team tilføjet nogle nye områder til spillet.





Silent Hill 2 Remake vil også have et opdateret kampsystem. Spillere vil kunne undgå angreb med nøje timede undvigelser, sigte ned ad sigtet og meget mere, hvilket gør møder med monstre mere engagerende og nervepirrende end nogensinde før.





Som allerede nævnt, vil Silent Hill 2 Remake bruge Unreal Engine 5. I oktober 2022 delte Bloober Team også de oprindelige PC-systemkrav. Ifølge dem ville et NVIDIA RTX2080 kunne køre det på 1080p/High/30fps. Da disse PC-specifikationer blev delt for to år siden, er jeg nysgerrig efter at se, om Konami vil opdatere dem. Indtil videre oplyser Steam stadig de samme PC-krav.

Konami vil udgive Silent Hill 2 Remake den 8. oktober.