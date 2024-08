Se 28 minutters Space Marine 2 Gameplay

Hvis du lige som mig ser frem til det kommende Space Marine 2 som er lige om hjørnet, så er der lidt lækkert her med 28 minutters gameplay i sprød 4K kvalitet.

8 aug. 2024 kl. 09:27 Af Kenneth Johansen DEL:

Det er YouTube kanalen GameRiot der har delt 28 minutters Gameplay. Spilleren tager spiller med Tactical Marine klassen fra spillet.

Det hele er blevet optaget fra et kraftigt PC system med et RTX 4090 grafikkort.





I "Warhammer 40K: Space Marine 2" følger historien Captain Titus fra Ultramarines, efter begivenhederne i Space Marine 1 nu degraderet til Lieutenant, da han vender tilbage til kamp i Warhammer 40,000-universets dystre fremtid. I Space Marine 2 er menneskeheden under belejring af en ny og skræmmende trussel: Tyranids, en umættelig fremmed race kendt for at fortære hele planeter.

Titus, en dekoreret og erfaren kriger, leder sin gruppe af Space Marines i en desperat kamp for at beskytte menneskelige verdener mod denne ubønhørlige fjende. Mens Tyranidhorderne angriber, må gruppen af Ultramarines udnytte deres overlegne kampevner, taktiske dygtighed og avancerede våben for at afværge den fremmede invasion.

Gennem kampagnen oplever spillerne intense og brutale slag, hvor de står over for overvældende odds og afslører strategiske intriger, der truer Imperiets stabilitet. Fortællingen dykker ned i heltemod, ofre og Ultramarines' urokkelige pligt, mens de kæmper for at forsvare menneskeheden mod udslettelse.